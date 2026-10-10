averses éparses14°
DE | FR
burger
Sport
Football

Allemagne: une bourde de Neuer offre un record à la Bundesliga

Vidéo: twitter

Cette énorme bourde de Neuer offre un record au foot allemand

Le gardien-star du Bayern Munich a commis une sacrée boulette ce samedi, qui a mené au but le plus rapide de l'histoire du championnat allemand.
10.10.2026, 16:4210.10.2026, 16:51

Le Bayern Munich a concédé samedi après-midi le but le plus rapide de l'histoire de la Bundesliga, mené au score sur la pelouse d'Augsbourg après seulement huit secondes de jeu à la suite d'une grossière erreur de relance de Manuel Neuer.

Sur le coup d'envoi donné par les Munichois, l'attaquant colombien Luis Diaz a passé en retrait la balle à Manuel Neuer, dont le contrôle du pied droit était trop long. Sous la pression de Robin Fellhauer, le champion du monde 2014 a tenté de dégager de l'extérieur du pied droit, mais l'attaquant d'Augsbourg a contré et a poussé la balle dans le but vide du Bayern.

La scène en vidéo

Vidéo: twitter

Il s'agit du but le plus rapide de l'histoire de la Bundesliga, une seconde de mieux que les neufs secondes qui avait été nécessaires à Kevin Volland avec Hoffenheim en août 2015 (déjà contre le Bayern), et Karim Bellarabi avec Leverkusen en août 2023 (contre Dortmund), qui codétenaient le précédent record.

Cette grosse erreur de Manuel Neuer est d'autant plus surprenante que l'ancien gardien de la Mannschaft (40 ans) – qui a pris sa retraite internationale après la Coupe du monde, cet été – est particulièrement à l'aise dans le jeu aux pieds.

En Angleterre👇

Xhaka s'embrouille dans un centre commercial
Xhaka s'embrouille dans un centre commercial

Le Bayern Munich – deuxième de Bundesliga derrière le Borussia Dortmund (club du gardien de la Nati Gregor Kobel) avant cette sixième journée – était mené 1-0 sur la pelouse d'Augsbourg à la mi-temps.

(afp/yog)

Plus d'articles sur le sport
Xhaka s&#039;embrouille dans un centre commercial
1
Xhaka s'embrouille dans un centre commercial
de Yoann Graber
Voici comment réussir vos randonnées automnales
Voici comment réussir vos randonnées automnales
de Niclas Zettergren
Cher Roger Federer, ne faites pas cette erreur!
Cher Roger Federer, ne faites pas cette erreur!
de Simon HÄring
Cher Alex Frei, arrêtez d’entraîner!
Cher Alex Frei, arrêtez d’entraîner!
de Simon HÄring
Le grand rival d&#039;Odermatt tout proche d’un incroyable come-back
Le grand rival d'Odermatt tout proche d’un incroyable come-back
de Romuald Cachod
Federer va manquer les adieux de Wawrinka
Federer va manquer les adieux de Wawrinka
de Simon HÄring et Jakob Weber
La face sombre du dernier match de Lionel Messi
La face sombre du dernier match de Lionel Messi
de Pierre Donadieu
Odermatt est désavantagé en Autriche
Odermatt est désavantagé en Autriche
de Rainer Sommerhalder
La pépite suisse de l’Italie a frôlé la catastrophe
La pépite suisse de l’Italie a frôlé la catastrophe
de Romuald Cachod
Cette légende du FC Sion a pourri le premier match de Messi
Cette légende du FC Sion a pourri le premier match de Messi
de Yoann Graber
L’équipe suisse Tudor proche d’un transfert XXL
L’équipe suisse Tudor proche d’un transfert XXL
de Romuald Cachod
«Je veux que Granit revienne»: Yakin fait le point sur l&#039;affaire Xhaka
«Je veux que Granit revienne»: Yakin fait le point sur l'affaire Xhaka
de Etienne Wuillemin
Murat Yakin fait tout l’inverse de ce coach légendaire
Murat Yakin fait tout l’inverse de ce coach légendaire
de Etienne Wuillemin
L&#039;adversaire pour les adieux de Messi cache une stratégie insoupçonnée
L'adversaire pour les adieux de Messi cache une stratégie insoupçonnée
de Yoann Graber
Le scandale Manchester City prend une tournure explosive
Le scandale Manchester City prend une tournure explosive
de Daniel Zulauf
«La victoire ou la mort»: cette épreuve de VTT fait rêver un Suisse
«La victoire ou la mort»: cette épreuve de VTT fait rêver un Suisse
de Raffael Schuppisser
Un bug informatique sème le chaos lors d&#039;un Grand Prix de F1
Un bug informatique sème le chaos lors d'un Grand Prix de F1
de Nils Kögler
Yakin prépare des changements contre la Macédoine du Nord
Yakin prépare des changements contre la Macédoine du Nord
de Etienne Wuillemin
La WTA vacille: elle pourrait perdre ce qu’elle a de plus cher
La WTA vacille: elle pourrait perdre ce qu’elle a de plus cher
de Simon HÄring
Ces 13 Suisses veulent briller en NHL: voici combien ils gagnent
Ces 13 Suisses veulent briller en NHL: voici combien ils gagnent
de Marcel Kuchta
Pourquoi la Nati a joué avec un brassard noir
1
Pourquoi la Nati a joué avec un brassard noir
de Romuald Cachod
Le rêve de Tadej Pogacar brisé par son patron suisse
1
Le rêve de Tadej Pogacar brisé par son patron suisse
de Simon HÄring
La grosse bourde de la Fédération suisse de hockey
La grosse bourde de la Fédération suisse de hockey
de Klaus Zaugg
Le FC Sion se lance un défi fou
Le FC Sion se lance un défi fou
de Ralf Meile
Pourquoi Ajoie est si fort actuellement
Pourquoi Ajoie est si fort actuellement
de Adrian Bürgler
Sanction historique pour le gardien de Genève-Servette
Sanction historique pour le gardien de Genève-Servette
de Klaus Zaugg
Ronaldo aurait pu partir en montrant sa vraie grandeur
Ronaldo aurait pu partir en montrant sa vraie grandeur
de Catarina Martins
Marco Odermatt a trouvé une idée pour gagner gros à Dubaï
Marco Odermatt a trouvé une idée pour gagner gros à Dubaï
de Rainer Sommerhalder
Thèmes
Parmelin dans tous ses états!
1 / 13
Parmelin dans tous ses états!

Guy Parmelin porte une casquette portant l'inscription Switzerland great since 1291, le mercredi 29 juillet 2026 à Neudorf.
source: keystone / peter schneider
partager sur Facebookpartager sur X
Le plongeur qui bat tous les records
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
La fédération suisse a mis ses joueuses dans l’embarras contre Israël
La Nati féminine défie Israël, ce vendredi (15h30) en Hongrie, en play-off du Mondial 2027. La fédération suisse a mal géré la dimension politique de ce match.
Les footballeuses suisses affronteront Israël, ce vendredi (15h30) en Hongrie, en play-off pour une qualification à la Coupe du monde 2027. Mais au lieu de parler de football, c’est un éventuel boycott qui a fait débat. Si cette discussion n'a eu lieu que trois jours avant le match, l’Association suisse de football (ASF) ne peut s’en prendre qu’à elle-même. Elle n’a pas su définir à temps une position claire.
L’article