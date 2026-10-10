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Cette énorme bourde de Neuer offre un record au foot allemand

Le gardien-star du Bayern Munich a commis une sacrée boulette ce samedi, qui a mené au but le plus rapide de l'histoire du championnat allemand.

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Le Bayern Munich a concédé samedi après-midi le but le plus rapide de l'histoire de la Bundesliga, mené au score sur la pelouse d'Augsbourg après seulement huit secondes de jeu à la suite d'une grossière erreur de relance de Manuel Neuer.

Sur le coup d'envoi donné par les Munichois, l'attaquant colombien Luis Diaz a passé en retrait la balle à Manuel Neuer, dont le contrôle du pied droit était trop long. Sous la pression de Robin Fellhauer, le champion du monde 2014 a tenté de dégager de l'extérieur du pied droit, mais l'attaquant d'Augsbourg a contré et a poussé la balle dans le but vide du Bayern.

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Il s'agit du but le plus rapide de l'histoire de la Bundesliga, une seconde de mieux que les neufs secondes qui avait été nécessaires à Kevin Volland avec Hoffenheim en août 2015 (déjà contre le Bayern), et Karim Bellarabi avec Leverkusen en août 2023 (contre Dortmund), qui codétenaient le précédent record.

Cette grosse erreur de Manuel Neuer est d'autant plus surprenante que l'ancien gardien de la Mannschaft (40 ans) – qui a pris sa retraite internationale après la Coupe du monde, cet été – est particulièrement à l'aise dans le jeu aux pieds.

Le Bayern Munich – deuxième de Bundesliga derrière le Borussia Dortmund (club du gardien de la Nati Gregor Kobel) avant cette sixième journée – était mené 1-0 sur la pelouse d'Augsbourg à la mi-temps.

(afp/yog)