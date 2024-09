Vidéo: twitter

Une grave blessure ébranle le foot italien

Ruslan Malinovskyi (Genoa) s'est effondré en plein match, samedi contre Venise, après avoir mal maîtrisé un geste défensif.

Plus de «Sport»

Un grave incident s'est produit samedi lors du match entre Venise et le Genoa (2-0). Ruslan Malinovskyi a été grièvement blessé peu après la reprise et a dû être évacué du terrain. L'Ukrainien voulait dégager un ballon dans la surface de réparation de son équipe, mais il a glissé et sa cheville a tourné.

Son gardien Pierluigi Gollini a couru vers lui et l'a serré dans ses bras, alors que Malinovskyi hurlait de douleur. D’autres joueurs présents autour de l'action grimaçaient et posaient leurs mains au-dessus de leur tête. Le personnel médical a soigné l'Ukrainien avant de le faire sortir du terrain sur une civière.

L'action en vidéo: Vidéo: twitter

L'entraîneur de Gênes, Alberto Gilardino, est évidemment revenu sur cette scène après la partie. Il a expliqué à quel point elle avait marqué ses joueurs, sans toutefois estimer que c'est ce qui avait précipité la défaite de son équipe sur le terrain de Venise.

«Après la blessure, nous avons complètement abandonné le jeu, physiquement, en termes de détermination, de contrastes, à tous les niveaux. Il y avait une grande tristesse sur le terrain pour notre coéquipier blessé.» Alberto Gilardino après le match.

Le diagnostic est terrible: entorse de la cheville et fracture du péroné. Le joueur a été opéré avec succès dimanche déjà.

La durée de l'absence de Malinovskyi reste incertaine. Harvey Elliott (Liverpool) et André Gomes (Lille) ont déjà subi une blessure similaire. Elliott a été éloigné des pelouses pendant 140 jours, Gomes durant 109.

(jcz/t-online)