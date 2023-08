Servette fête sa qualification à Genk. Keystone

Servette fête sa bravoure et son futur jackpot

A dix contre onze pendant deux heures, Servette a signé l'un des plus grands exploits de son histoire européenne. Il l'a fête avec une joie immense, presque en transe. Et ce n'est pas fini.

Team watson Suivez-moi

Une expulsion après 5 minutes (Crivelli), un pénalty, un but suspect, deux blessés (le gardien et capitaine Frick, puis Antunes), un grand absent (Stevanovic). Et finalement une victoires aux tirs au but (4-1) après être revenu deux fois au score en infériorité numérique (2-2)! On ne peut pas dire que Servette soit vite découragé.

La joie qui a suivi fut à la hauteur de l'exploit: immense. Pendant de longues minutes, les Servettiens ont chanté avec leurs supporters, à nouveau nombreux et très bruyants pendant toute la rencontre. Eux aussi se sont imposés en infériorité numérique.

Servette avec ses supporters Vidéo: watson

D'autres fans genevois étaient également massés à l'extérieur, ceux de la Section Grenat qui, pour protester contre les billets nominatifs introduits dans le football belge, ont décidé d'avance, avant même de prendre l'avion, qu'ils n'entreraient pas dans le stade. Avec ou sans foot, les ultras n'ont pas dérogé à leurs habitudes. 👇

Dès la fin des tirs au but, toute l'équipe a bondi sur le terrain pour exprimer un bonheur qui ressemblait plus à de la délivrance. Quand certains joueurs n'étaient pas carrément en transe 👇.

La bravoure de Servette a trouvé un certain écho en Europe, notamment en France où L'Equipe relève que «le Servette Genève a terriblement souffert pour réaliser un exploit contre Genk». Plus taquine, la célèbre Fédération française de la Lose a rendu «hommage» à ses anciens recalés de Ligue 1:

Au troisième tour qualificatif de la Ligue des champions, Servette affrontera les Glasgow Rangers le mercredi 9 août (aller), avant un retour à Genève le mardi 15 qui devrait faire stade comble.

Si les Grenats passent, il leur restera un ultime barrage, vraisemblablement contre une grande équipe, pour atteindre la Ligue des champions.

Dans le pire des cas, Servette est d'ores et déjà assuré de participer à la phase de poule de l’Europa League, ce qui lui garantit un minimum de six matchs et une prime de participation de 3,5 millions de francs (+ 600 000 francs pour chaque victoire et 200 000 francs pour un nul). Les supporters n'ont pas fini de chanter dans toute l'Europe. 👇