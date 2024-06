Le gardien de but allemand traverse une période difficile. Image: www.imago-images.de

Manuel Neuer est méconnaissable

Celui qui était autrefois le meilleur gardien du monde multiplie les erreurs, au point de déclencher un vif débat sur sa titularisation à l'Euro.

Niklas Helbling

Bien sûr, il y a encore des moments où Manuel Neuer redevient le grand gardien qu'il était. Des moments où il est invincible, et où les attaquants semblent incrédules face à ce tir qu'ils voyaient déjà au fond des filets allemands. Vendredi soir encore, lors du match amical contre la Grèce, il a eu une réaction incroyable en arrêtant par deux fois le ballon en un rien de temps.

Vidéo: SRF

Mais le portier du Bayern commet aussi de plus en plus d'erreurs, voire de maladresses, qui révèlent que le joueur de 38 ans n'est plus tout à fait au sommet de son art, qu'il a dépassé son zénith.

On l'a également vu contre la Grèce. Et lundi, contre l'Ukraine, où il avait déjà failli marquer un but contre son camp (0-0).

Vidéo: SRF

Ses qualités sont désormais remises en question dans une Allemagne avide de critiques - parfois même d'une prétention un peu autodestructrice. Contre la Grèce, l'Allemagne s'en est tout juste tirée à bon compte. Grâce à un but de Pascal Gross à la 89e minute, l'équipe de Julian Nagelsmann s'est imposée 2-1.

Alors que cette victoire aurait pu faire du bien au moral, à une semaine de l'entrée en lice de la Mannschaft à l'Euro (vendredi contre l'Ecosse), beaucoup des 84 millions d'entraîneurs de l'équipe nationale se demandent maintenant si Marc-André ter Stegen ne serait pas le meilleur choix dans les buts.

La presse lui en veut

Le magazine spécialisé Kicker a attribué à Neuer deux notes misérables en raison de ses performances. Contre l'Ukraine, il a certes obtenu un 4 tout juste suffisant (1 étant la meilleure note), mais contre la Grèce, la performance du gardien du Bayern a été évaluée à 4,5 et donc considérée comme insuffisante. Avant les deux matchs amicaux, le magazine Kicker avait déjà écrit que Neuer était responsable de quelques buts encaissés par le Bayern Munich et qu'il était physiquement en retard sur ses collègues. La bourde commise lors du match retour de la demi-finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid a notamment suscité des critiques.

Vidéo: SRF

Un coup d'œil sur les réseaux sociaux montre également que les critiques envers Neuer sont de plus en plus fortes, et surtout de plus en plus fréquentes.

Dans un sondage réalisé par Bild, une nette majorité (plus de 70%) des plus de 90'000 participants ont estimé qu'ils auraient préféré voir Marc-André ter Stegen dans les buts.

Le gardien du Barça a lui-même clairement exprimé qu'il se considérait comme le meilleur candidat: «Il faut accepter et respecter la décision de l'entraîneur, même si je ne suis pas d'accord avec lui», a-t-il toutefois tempéré.

Mais Nagelsmann ne se laisse pas déconcerter par ces prises de position, pas plus que par la nouvelle bourde de son numéro 1. L'entraîneur de 36 ans a en effet soutenu Neuer même après le match contre la Grèce: «Je ne laisserai pas s'installer de discussion à ce sujet, même si tout le monde essaie.» Neuer devrait donc être présent dans les buts contre l'Ecosse, la Hongrie et également lors du troisième match de groupe contre la Suisse.

Ce dernier match sera aussi celui de la confrontation entre Neuer et Yann Sommer, qui l'a remplacé pendant six mois et qui a fait l'objet de plusieurs critiques sévères, notamment sur sa taille (le Suisse mesure 183 cm).

Neuer et Sommer en juillet 2023. Image: IMAGO / ActionPictures

Yann Sommer a savouré sa revanche cette saison puisqu'il a brillé à l'Inter Milan et a remporté le titre de champion alors qu'à Munich, on ne lui avait pas laissé entrevoir la possibilité d'une place de titulaire dans les buts dès que Neuer, plus grand de dix centimètres, serait remis de sa blessure.

Adaptation en français: Julien Caloz