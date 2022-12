Selon les calculs de Gracenote, Kylian Mbappé et l'équipe de France ne sont de loin pas les favoris pour le titre à la Coupe du monde 2022. Image keystone

Malgré Mbappé, la France a très peu de chance de gagner le Mondial

Ce sont les statistiques de l'entreprise Gracenote qui le disent. La firme basée aux Etats-Unis voit un sacre sud-américain. Tour d'horizon des chances de titre de tous les quarts de finaliste.

Après les huitièmes de finale, le Brésil reste le grand favori devant l'Argentine. Les statisticiens de Gracenote, une entreprise spécialisée en données numériques, valident ce que beaucoup de suiveurs pensent.

Selon leurs données, le Portugal, qui a impressionné en mettant une claque à la Suisse (6-1), a grimpé à la troisième place de la liste des vainqueurs les plus probables du tournoi.

Voici comment les statisticiens de Gracenote prédisent les matchs. image: Gracenote

La firme américaine prédit les chances de victoire de chaque équipe dans les matchs de la phase à élimination directe. Elle calcule aussi celles pour le sacre, en mettant à jour les estimations après chaque tour. «Les prévisions sont basées sur plus d'un million de simulations (...). La simulation sera exécutée après les résultats de chaque journée pour produire une nouvelle prévision qui tient compte des dernières informations», explique, laconiquement, Gracenote sur son site web.

Les affiches des quarts de finale Croatie - Brésil (vendredi à 16h00)

Pays-Bas - Argentine (vendredi à 20h00)

Maroc - Portugal (samedi à 16h00)

Angleterre - France (samedi à 20h00)





Tour d'horizon des chances d'être sacré pour chacun des huit quarts de finalistes👇

Croatie

Chances de titre: 5 %

A l'exception de sa victoire aisée contre le Canada (4-1) lors de la phase de groupes, le finaliste de la Coupe du monde 2018 n'a pas encore convaincu, même en huitièmes de finale. Le score de 1-1 contre le Japon après 120 minutes était flatteur. Le gardien croate Dominik Livakovic a sorti le grand jeu lors des tirs au but pour qualifier son équipe.

Le capitaine croate Luka Modric (à gauche) félicite son gardien Dominik Livakovic. image: keystone

La Croatie a une grande expérience des victoires serrées. Il y a quatre ans, l'équipe de Zlatko Dalic s'est imposée deux fois après les tirs au but et une fois après les prolongations, pour finalement atteindre la finale. Avant le duel contre le Brésil, Dalic a déclaré: «Les chances ne sont pas de 50/50, mais nous ne sommes pas non plus des outsiders.»

Maroc

Chances de titre: 6 %

Le Maroc est seulement la quatrième équipe africaine à se qualifier pour les quarts de finale d'une Coupe du monde. «C'est historique pour le Maroc, c'est historique pour l'Afrique», s'est réjoui l'entraîneur Walid Regragui après le gros coup réalisé contre l'Espagne.

Les joueurs marocains ont célébré leur sélectionneur Walid Regragui après la victoire contre l'Espagne. image: keystone

Le Cameroun (1990), le Sénégal (2002) et le Ghana (2010) avaient échoué en quart de finale. Le Maroc, que peu de spécialistes avaient imaginé si loin avant la compétition, est avant tout doté d'une excellente défense, qui n'a jusqu'à présent encaissé qu'un seul but lors de cette Coupe du monde.

Angleterre

Chances de titre: 10 %

La tendance parle en faveur de l'Angleterre: demi-finale de la dernière Coupe du monde, finale de l'Euro l'année dernière, et tout semble se dérouler presque parfaitement dans le tournoi actuel. Le jeune Jude Bellingham, 19 ans, est en train de devenir le meneur des Three Lions. Il y a aussi beaucoup de choix pour les postes d'attaquants, autour de l'avant-centre et capitaine Harry Kane.

Kane, meilleur buteur de la Coupe du monde 2018, a marqué pour la première fois dans ce tournoi en huitièmes de finale. image: keystone

De plus, la cohésion et le plaisir de la compétition semblent très forts chez les Anglais. «Nous aimons notre camp de base et les gens qui y vivent. Ce sont des gens fabuleux, nous ne pourrions pas être plus heureux», s'est enthousiasmé l'entraîneur Gareth Southgate à propos du quartier général des Three Lions, situé au sud de Doha.

Pays-Bas

Chances de titre: 11 %

Les joueurs des Pays-Bas sont efficaces et disciplinés au Qatar, après leur dernière apparition en Coupe du monde il y a huit ans. Le sélectionneur Louis Van Gaal n'a pas encore perdu un seul match au cours de son troisième mandat, qui a débuté après l'Euro de l'année dernière.

L'étoile montante Cody Gakpo n'a pas à se cacher: il a marqué lors des trois matchs de groupe. image: keystone

«Je le dis depuis un an: nous pouvons être champions du monde. Je ne dis pas que nous le serons, mais nous pouvons le devenir», a déclaré le coach de 71 ans, qui laissera sa place après la Coupe du monde. Van Gaal a encore un compte à régler avec l'Argentine. En 2014, il avait échoué avec les Pays-Bas en demi-finale de la Coupe du monde contre les Sud-Américains.

France

Chances de titre: 11 %

Les Français ont déjà surmonté la malédiction des champions du monde, qui voulait que le détenteur du titre ne passe pas le premier tour. Malgré de nombreux blessés comme Karim Benzema ou Paul Pogba, la France n'a pas encore tremblé (hormis une défaite 1-0 avec son «équipe B» contre la Tunisie lors du dernier match de groupe) et a franchi les obstacles avec une certaine aisance.

Olivier Giroud est devenu le meilleur buteur de l'équipe de France au Qatar (52 buts en 117 sélections), et il en veut encore plus. image: keystone

Le grand atout des Français est Kylian Mbappé, qui est le meilleur buteur de cette Coupe du monde avec cinq buts après les quatre premiers matchs. «Je suis obsédé par la Coupe du monde», a prévenu la star de 23 ans. Un message aux futurs adversaires des Bleus.

Portugal

Chances de titre: 13 %

Après avoir écrasé la Suisse 6-1, le Portugal est le favori du bas du tableau. Sans Cristiano Ronaldo, le champion d'Europe 2016 a fait un véritable tour de magie en sortant de sa botte un matchwinner inattendu, Gonçalo Ramos (21 ans, auteur d'un triplé).

Gonçalo Ramos, auteur d'un triplé, a martyrisé la défense de la Nati en huitième de finale. image: keystone

L'entraîneur Fernando Santos a pris un risque et a obtenu gain de cause sur toute la ligne. «Je voulais ce type de jeu. Nous avons été très unis», a-t-il félicité.

Argentine

Chances de titre: 20 %

Des larmes ont déjà coulé chez les Argentins. La pression qui pèse sur le double champion du monde est énorme. Après la défaite 2-1 contre l'Arabie saoudite lors du premier match de groupe, un petit monde s'est effondré.

La star de l'Argentine Lionel Messi porte l'espoir de tout un pays. image: keystone

Mais Lionel Messi et ses coéquipiers ont surmonté de manière impressionnante leur première défaite depuis plus de trois ans. Maintenant, ils sont non seulement de nouveau sur les rails, mais aussi aguerris. De plus, l'Albiceleste bénéficie d'un énorme soutien, notamment au Qatar. «Toute l'Argentine aimerait être ici», se réjouit Messi.

Brésil

Chances de titre : 25 %

Le recordman de titres (cinq, le dernier en 2002) a brillé en huitième de finale contre la Corée du Sud (4-1) et a ainsi cimenté sa position de favori. La Seleção n'est certes pas sans soucis, car de nombreux joueurs sont blessés, en particulier sur les côtés. Mais le retour de Neymar a donné un nouvel élan à l'équipe.

Neymar veut montrer au monde ce dont lui et ses compatriotes sont capables. image: keystone

«C'est le moment idéal pour détrôner les Européens», a tranché l'ancien latéral auriverde et champion du monde 2002, Cafu. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de finale 100% sud-américaine. Le Brésil et l'Argentine s'affronteraient déjà en demi-finale. (ram/ats)