Mme l'arbitre ce dimanche sur le terrain de Sassuolo. Image: EPA ANSA

Mme Ferrieri Caputi a réussi son entrée dans l'histoire du foot italien

Maria Sole Ferrieri Caputi est devenue la première femme à diriger une rencontre de Serie A ce dimanche. Elle a parfaitement arbitré le match entre Sassuolo et Salernitana (5-0).

C'est une date qui restera pour toujours dans la riche histoire du calcio: ce dimanche 2 octobre 2022, Maria Sole Ferrieri Caputi est devenue la première femme à diriger un match de Serie A, le plus haut niveau du football italien. La jeune femme de 32 ans, originaire de Livourne, a dirigé la rencontre entre Sassuolo et Salernitana.

Elle a sifflé un penalty et distribué deux cartons jaunes dans une rencontre qu'elle a parfaitement tenue. «Elle a été excellente», a résumé La Gazzetta dello Sport sur son site internet. Si elle n'a pas eu besoin de sanctionner plus durement les joueurs, c'est aussi parce qu'aucun d'eux ne l'a appelée «arbitra» (au lieu d'«arbitro» pour un homme), un terme qu'elle déteste entendre. «Quand les joueurs m'appellent ainsi, c'est simplement pour souligner le fait que je sois une femme», argumente-t-elle.

Sa présence sur la pelouse du stade Mapei - Citta del Tricolore «a fait définitivement tomber le vieux cliché discriminatoire d'un sport inadapté aux femmes, a relevé La Repubblica. Elles sont au contraire des protagonistes à part entière. Elles jouent au football, en fait. Et arbitrent: en Italie, on en compte 1700, de tous âges. Et évidemment, celles qui sont les plus compétentes vont de l'avant.»

C'est le cas de Maria Sole Ferrieri Caputi. «Elle a fait ses débuts en Serie A sur la base de son mérite. Nous n'accordons pas de privilèges», a soutenu Alfredo Trentalange, le président de l'Association Italienne des Arbitres (AIA), évoquant son «émotion» dans ce qui restera comme un jour «pas anodin».

Et en Suisse? La première arbitre féminin à avoir sifflé en première division suisse a été Nicole Petignat. C'était il y a plus de 23 ans, soit le 30 mai 1999, lors d'une partie entre Xamax et Bâle. La Jurassienne, qui s'est retirée en 2008 à l'âge de 42 ans, a par la suite dirigé 102 matches au total en LNA et en Super League. Le 14 août 2003, elle a été la première femme à siffler un match de Coupe UEFA chez les hommes. Chez les femmes, elle a également dirigé deux grandes finales lors de la Coupe du monde 1999 et de l'Euro 2001

De fait, Mme Ferrieri Caputi a eu droit ce dimanche à un long portrait dans La Gazzetta dello Sport, le quotidien le plus lu de la Botte avec 1 740 000 lecteurs (chiffres Audipress 2022).

Ce rendez-vous de la 8e journée entre Sassuolo et Salernitana, deux équipes du milieu de tableau, serait passé largement inaperçu sans la présence de Mme l'arbitre, une première largement commentée et saluée sur les réseaux sociaux. «C'était un match historique», a insisté La Gazzetta.

Le genre d'évènement de nature à susciter des vocations parmi les jeunes filles dans un pays qui aime le football comme peu d'autres. En Italie, pour complimenter quelqu'un sur son physique, on dit d'ailleurs qu'il/elle est beau/belle comme un goal à la 90e minute.

Image: Pinterest

(jcz)