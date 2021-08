Messi remplaçant face à Reims, Mbappé titulaire

Les rumeurs de départ au PSG sont des humiliations pour le Qatar

Pochettino ne trouve pas le club assez sérieux et regarde ailleurs, Mbappé rechigne à signer un nouveau contrat, et le prodige qu'il avait presque engagé semble changer d'avis. De ces «on-dit», le Qatar ressortira vexé et affaibli.

A cette époque de l'année, les rumeurs poussent comme l'herbe dans les prés, mais quand «The Times» et «The Athletic» en font tout un foin, c'est que la situation est mûre: Mauricio Pochettino ne restera pas au PSG si un grand club parvient à l'en dissuader.

En tout juste six mois, l'entraîneur argentin a découvert un PSG désorganisé, des gens pas très sérieux et une culture relativement archaïque du vedettariat à la française, où les papillons de nuit se brûlent les ailes à la …