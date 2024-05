Real-Bayern: une vidéo compromettante alimente le scandale d'arbitrage

Le but refusé au Bayern Munich mercredi contre le Real continue d'échauffer les esprits. Désormais, une vidéo alimente l'affaire.

Florian Vonholdt

Plus de «Sport»

Un article de

Szymon Marciniak est dans la tourmente depuis mercredi, et la demi-finale retour de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich. L'arbitre polonais a annihilé une occasion de but aux Bavarois, en sifflant hors-jeu trop rapidement, alors qu'il aurait dû laisser l'action se dérouler. Une décision regrettable, d'autant que nous étions dans le temps additionnel, et que le Bayern - mené 2-1 - se devait de marquer pour jouer les prolongations.

Après le coup de sifflet final, les critiques ont été vives. Dans le clan munichois, personne n'a vraiment digéré la prestation de M. Marciniak. De leur côté, les commentateurs et consultants allemands cherchent toujours à comprendre comment une telle erreur a pu survenir lors d'une rencontre aussi importante. Selon Michael Ballack, cette décision a considérablement influencé le résultat du match.

Nous en parlions ici ⬇️ Les joueurs et le coach du Bayern Munich sont furax

Marciniak, qui a dirigé la finale de la Coupe du monde 2022 et celle de la Ligue des champions l'an passé, a suivi sans broncher son assistant, Tomasz Listkiewicz, l'homme ayant levé son drapeau. Bien que Listkiewicz se soit excusé - comme l'a confirmé Matthijs de Ligt, buteur désespéré juste après le coup de sifflet, de nombreux supporters ne croient pas à une faute malheureuse. Ils voient davantage un geste des arbitres en faveur du Real Madrid.

C'est ainsi que depuis quelques heures, une vidéo compromettante - censée présenter Szymon Marciniak comme un fan du Real - est massivement partagée sur la toile. Celle-ci a été diffusée par la page «Zona Blaugrana», un compte pro-Barça logiquement frustré par la décision de l'arbitre.

Qu'y a-t-il derrière ce clip ?

L'enregistrement provient d'un documentaire sur Szymon Marciniak, produit par la chaîne Canal+ Pologne et publié il y a maintenant deux ans. Nous apercevons l'arbitre dans les vestiaires, après un match du championnat polonais entre Jagiellonia Bialystok et le Wisla Cracovie en novembre 2021.

Problème, il y a sur une table de massage une trousse de toilette aux couleurs du Real Madrid. L'écusson du club, imprimé en grand, est immanquable.

La vidéo en question ⬇️ Vidéo: twitter

On ne sait cependant pas à qui appartient cet accessoire «merengue». Personne ne peut prouver que Marciniak le détient. Il pourrait avoir été emmené par l'un de ses assistants, qui étaient ce jour-là différents de ceux de la demi-finale de la Ligue des champions. La trousse pourrait également appartenir au quatrième arbitre ou à un employé de la Fédération polonaise de football.

Quoi qu'il en soit, un tel accessoire ne devrait pas figurer dans le vestiaire des arbitres, même s'il représente un club étranger et qu'il s'agit ici d'un match de championnat. Peut-être que Marciniak n'avait à l'époque rien à voir avec cette trousse. Mais après les événements de mercredi, la parution soudaine de cet extrait n'arrange rien. Cela ne fait qu'empirer la polémique et entacher la réputation de l'arbitre.