Ce défenseur méconnu du grand public frappe à la porte de la Nati

Inconnu pour beaucoup en Suisse, le latéral gauche Miro Muheim se montre de plus en plus décisif offensivement avec le Hambourg SV. Et s'il partait à l'Euro, à la surprise générale?

Il ne fait pas beaucoup parler de lui en Suisse, qui plus est en Romandie. Miro Muheim réalise pourtant une saison pleine à Hambourg en Bundesliga 2. Ses performances sont même régulièrement saluées par les médias allemands.

Mi-mars, le défenseur de 26 ans faisait partie du XI de la journée établi par le magazine Kicker. C'est la seconde fois cette saison qu'il l'intègre. Muheim se distinguait encore ce dimanche contre le Greuther Fürth. Il est le joueur de son équipe à avoir touché le plus de ballons (110) au cours de la partie. Il a également cadré le plus de tirs (3) et marqué un but somptueux. Une frappe au-delà des 25 mètres, venue ponctuer une combinaison sur corner. Le latéral gauche du Hambourg SV a ainsi marqué son cinquième but de la saison. Le Suisse délivre également des passes décisives: quatre au total. Offensivement, il a été décisif lors de quatre de ses six derniers matchs.

Miro Muheim se sent bien à Hambourg. Son club est satisfait de son apport. Les deux parties ont donc logiquement prolongé le 19 mars dernier le contrat qui courait initialement jusqu'en 2025. «Miro s'est affirmé en tant que joueur et homme. Il a des atouts défensifs et offensifs, et sait rester cohérent entre ces deux phases de jeu. Il est devenu un titulaire permanent», précisait Claus Costa, directeur sportif du HSV, au moment de la prolongation.

Formé à Zurich puis à Chelsea, Muheim a rejoint Hambourg à l'été 2021. Il débarquait de Saint-Gall, le club l'ayant lancé chez les professionnels en 2018. Sa venue en Allemagne a d'abord pris la forme d'un prêt. Et le natif du canton d'Uri se contentait du banc. Jusqu'à ce que Tim Leibold, le titulaire, subisse une rupture du ligament croisé.

Miro Muheim a saisi sa chance et ses prestations convaincantes ont poussé les dirigeants hambourgeois à lever l'option d'achat.

Impressionnant sur son côté gauche par sa vitesse, sa puissance offensive et son agressivité, le Suisse se découvre donc cette saison des talents de buteur. Alors qu'en deux ans et demi passés à Saint-Gall, il n'avait jamais fait trembler les filets de Super League.

Miro Muheim, ici à droite, lorsqu'il évoluait encore au FC Saint-Gall. Image: KEYSTONE

Les buts (et les passes) que Muheim multiplie depuis peu ne sont pas dus au hasard. Dans une récente interview accordée à Bild, le défenseur helvétique expliquait avoir travaillé cet aspect de son jeu. «J'ai toujours eu une bonne frappe, mais je suis devenu plus précis dans mes tirs. Par le passé, les ballons n'étaient pas souvent cadrés. C'était ma faiblesse. Je voulais y remédier et ça s'est fait au fil du temps. Je me suis toujours entraîné aux tirs et aux centres, ça porte ses fruits», détaillait le joueur.

Désormais, il sait qu'il détient une frappe de balle puissante, et que lorsqu'il cadre, «cela peut être dangereux».

Miro Muheim a représenté la Nati dans les catégories de jeunes. Il n'a en revanche jamais été appelé chez les A. Tim Walter estimait dans les colonnes de l'Hamburger Abendblatt - lorsqu'il était encore l'entraîneur du HSV - que son défenseur méritait sa chance en sélection, rappelant que les arrières gauches de qualité manquaient en Suisse. La Nati peut bien sûr compter sur Ricardo Rodriguez. Mais derrière, la place est ouverte, d'autant qu'Ulisses Garcia n'est pas titulaire à Marseille.

Le système à trois centraux que Murat Yakin semble vouloir retenir pour l'Euro ne joue toutefois pas en faveur de Muheim. Il doit dès lors cibler le rôle de piston occupé par Dan Ndoye lors du match amical contre le Danemark, dans un 3-5-2 qui pourrait être reconduit à l'avenir. Sauf que l'ailier du FC Bologne a marqué des points à ce poste qu'il tenait parfois à Bâle. Sa contribution n'a d'ailleurs pas échappé au sélectionneur.

Compte tenu de l'exigence physique du poste, Ndoye doit néanmoins souffler et être remplacé. Pour l'heure, Yakin semble préférer dans le rôle du second coûteau Renato Steffen et Dereck Kutesa, qui vient de fêter sa première sélection. Or en raison du profil du latéral d'Hambourg, ainsi que des difficultés offensives rencontrées par la Nati, il serait intéressant de voir Mirco Muheim évoluer à ce poste en sélection. Et ce, même s'il n'est pas aussi «offensif» que les noms précédemment cités, et qu'il faut de la taille devant le but pour que ses centres soient aussi décisifs qu'en club.

Murat Yakin avait profité de sa venue à Hambourg en vue du tirage au sort de l'Euro pour assister en décembre dernier à un match du défenseur helvétique. A l'époque, le sélectionneur laissait entendre que Muheim serait certainement appelé s'il évoluait en Bundesliga. C'est peut-être regrettable, étant donné la qualité du championnat allemand de deuxième division, qui comprend cette saison Hanovre 96, le Fortuna Düsseldorf, le Hertha Berlin ou encore Schalke 04.