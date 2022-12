Szymon Marciniak a hérité de la pire note des acteurs du match France-Argentine.

Furax, «L'Equipe» colle un 2 sur 10 à l'arbitre de la finale

Le journal du sport français a peu goûté à la performance du Polonais Szymon Marciniak dimanche, lors de la finale de la Coupe du monde perdue aux tirs au but par les Bleus face à l'Argentine.

Team watson Suivez-moi

2 sur 10: c'est la note que L'Equipe a attribué à l'arbitre Szymon Marciniak au terme de la finale de la Coupe du monde 2022, remporté par les Argentins aux tirs au but (3-3 au terme des prolongations). Pour vous donner un ordre d'idée, 2 c'est encore moins bien que la note de Théo Hernandez (3), que le quotidien français a pourtant jugé catastrophique.

Si M. Marciniak a essuyé de nombreuses critiques de la part des Français après la partie, c'est pour plusieurs décisions litigieuses. Ses détracteurs lui ont reproché pêle-mêle le pénalty sifflé généreusement en faveur de l'Argentine en première période, l'absence de cartons jaunes distribués sur des fautes commises contre les Bleus et, surtout, plusieurs «avantages» que l'arbitre n'a pas accordé aux Français en fin de match.

Comme ici: 98e minute, les Bleus partent en contre mais sont stoppés dans leur élan par l'arbitre, qui oublie de laisser l'avantage.

Toujours dans L'Equipe, l'ancien arbitre Saïd Ennjimi a estimé que le directeur de jeu polonais avait été «un peu emprunté». Il a commenté le penalty argentin en ces termes:

«Di Maria est très expérimenté. Il est légèrement bousculé dans le dos et tire bien avantage de sa position, mais je vois surtout son pied taper contre le tibia de Dembélé»

Il est revenu sur un autre épisode douteux en fin de match: «Je trouve que le gardien argentin Emiliano Martinez aurait mérité un avertissement pour la pression qu'il a mise sur Aurélien Tchouaméni lors de la séance de tirs au but, en dégageant le ballon.» Le Français a ensuite manqué sa tentative.

Selon vous, l'arbitre a-t-il été bon? Oui, il a été parfait. Non mais 2 sur 10, faut quand même pas abuser. Non et sa note de 2 sur 10 est parfaitement justifiée.

Vincent Duluc n'a pas été tendre non plus avec l'arbitre. Plume du football pour L'Equipe et spécialiste des Bleus, il a estimé que M. Marciniak n'avait «pas eu une envie folle de faire son boulot (...) en accordant l'impunité totale aux Argentins pour l'ensemble de leurs brutalités et des gestes d'antijeu, même des tirages de maillot grotesques». Et de conclure: «Le Polonais n'a été à la hauteur de rien».