Cette footballeuse suisse règne sur un classement prestigieux

L'attaquante de la Nati Alisha Lehmann est la footballeuse la plus influente de la planète sur Instagram, d'après les analyses d'une société spécialisée dans le data.

Une footballeuse helvète est championne du monde! Hélas pour tous les fans de la Nati, Alisha Lehmann n'a pas réussi cet exploit ballon au pied, mais plutôt smartphone en main. L'attaquante de la Suisse et d'Aston Villa vient, en effet, d'être élue joueuse de la prochaine Coupe du monde (20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande) la plus influente sur Instagram.

Ce titre lui a été décerné par les analystes de Gracenote, un groupe américain spécialisé dans les données numériques, sur la base de plusieurs critères, notamment: le nombre d'abonnés, la croissance des abonnés lors de la dernière année, le taux d'engagement des abonnés sur les publications ou la somme moyenne que rapporte une publication sponsorisée pour la marque.

Alisha Lehmann arbore un look sophistiqué également sur les terrains. image: instagram

Et autant dire qu'Alisha Lehmann surpasse toutes ses concurrentes, y compris dans le top 10, comme le révèle la BBC. La Bernoise de 24 ans a 13,6 millions d'abonnés sur Instagram (75% de plus que l'an dernier) et chacune de ses publications sponsorisées rapporte en moyenne 275 000 francs à la marque.

Alisha Lehmann et un fan. Image: instagram

Mieux que Federer

A titre de comparaison, la footballeuse avec le plus de followers derrière Alisha Lehmann n'en a «que» 10 millions. Il s'agit de l'Américaine Alex Morgan. Quant à la valeur marchande des publications, la dauphine, l'Espagnole Alexia Putellas, peut se targuer seulement de rapporter 100 000 francs. Soit près de trois fois moins qu'Alisha Lehmann.

Pour mesurer encore la popularité de la Suissesse, qui joue pour le club anglais d'Aston Villa, on peut se référer aux statistiques de deux autres stars, Roger Federer et Megan Rapinoe (6e du classement de Gracenote). C'est simple: Alisha Lehmann a plus d'abonnés sur Instagram que l'icône mondiale du tennis (11,6 millions), ce qui fait d'elle la personnalité du sport suisse la plus suivie. Elle a également beaucoup plus de followers que la star américaine du football féminin (2,1 millions), qui est pourtant extrêmement célèbre.

Les informations fournies par Gracenote sont notamment utiles pour les sponsors, qui peuvent ainsi déterminer quelle personnalité sera à même de vanter au mieux leurs produits auprès du plus large public.

Des perf' et de la coquetterie

Alisha Lehmann – qui a déjà posté des clichés pour la marque de mode Boohoo, les parfums Gisada, le bijoutier MJ Jones, EA Sports ou Coca Cola, comme le rappelle Le Matin – a construit sa popularité sur les réseaux sociaux grâce, d'abord, à ses performances à Aston Villa: elle a disputé 43 des 44 matchs du club lors des deux dernières saisons du championnat anglais (pour 7 buts), qui est particulièrement suivi.

Alisha Lehmann ne passe pas inaperçue sur Instagram. image: instagram

Ensuite, celle qui compte 38 capes avec la Nati fait aussi beaucoup parler d'elle hors des terrains avec ses photos glamour, sur lesquelles elle apparaît très maquillée et coquette. Elle est d'ailleurs l'une des rares footballeuses à garder son maquillage pendant les entraînements et matchs.

On espère qu'après ce sacre de footballeuse la plus influente d'Instagram, l'attaquante bernoise réalise le doublé en soulevant, cette fois, le trophée de la Coupe du monde sur la pelouse. Elle fait partie de l'effectif suisse qui disputera le tournoi cet été. (yog)