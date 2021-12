Image: sda

En cravate et mocassins, le retour du nouveau Steven Gerrard à Anfield

Raphaël Crettol, champion suisse de Fantasy Premier League (FPL) 2020, décrypte chaque semaine l'actualité du football britannique et vous donne ses bons plans FPL. Présentation de la 16e journée.

He's back! Six ans après avoir posé son dernier tacle glissé sur la pelouse d'Anfield, Steven Gerrard fera son retour dans la mythique enceinte de Liverpool. Samedi, la légende des Reds aura troqué ses crampons pour des mocassins lustrés, son brassard de capitaine pour une cravate soigneusement nouée. Son complet noir contrastera avec l'équipement rouge qu'on avait l'habitude de le voir étrenner fièrement à Anfield.

Plus curieux encore, «Stevie G» prendra place sur le banc réservé à l'équipe visiteuse. L'image promet d'en perturber plus d'un samedi à 16 h 00. Les fans des Reds devront pourtant s'y faire: Gerrard revient à Anfield pour tenter de contrarier les plans de son club de coeur, Gerrard revient à Anfield dans la peau de l'entraîneur d'Aston Villa.

Toutefois, Gerrard ne revient pas à Anfield en tant que traître, loin de là. On est d'ailleurs certain que les fans de Liverpool réserveront une ovation à leur ancien chouchou. On est aussi certain que le Britannique de 41 ans aurait choisi d'entraîneur Liverpool s'il avait eu le choix. Mais le banc de Liverpool est actuellement occupé par une autre légende naissante: Jürgen Klopp.

Les fans des Reds lui pardonneront donc d'avoir sauté sur l'opportunité lorsqu'Aston Villa se cherchait un nouvel entraîneur après un début de saison raté. Le club de Birmingham représente une étape passionnante dans l'apprentissage accéléré de Gerrard en tant qu'entraîneur, lui qui ne compte même pas cinq ans de carrière dans ses nouvelles fonctions.

Au cours des trois saisons passées sur le banc de Glasgow Rangers, l'ancien milieu de terrain anglais a démontré qu'il restait magique, même sans crampons aux pieds. N'a-t-il pas offert aux Rangers leur première victoire depuis 2012 face au Celtic? N'a-t-il pas mis un terme à l'hégémonie de leur rival historique en remportant le titre sans perdre un seul match la saison dernière?

Sur le terrain ou le banc de touche, Gerrard reste animé de la même passion Vidéo: YouTube/SPFL

«L'effet Gerrard» a aussi frappé du côté de Birmingham. Depuis sa prise de fonction, Aston Villa a remporté trois matchs et ne s'est incliné que contre Manchester City. Ce redressement se constate également au classement puisqu'Aston Villa s'est éloigné de la relégation pour se replacer à mi-classement (10e).

Deuxième du classement, Liverpool sera le grand favori de la rencontre. Mais «l'effet Gerrard» pourra-t-il se retourner contre son club de coeur? On gardera un oeil attentif sur son comportement en cas de but, lui qui a pour habitude de se montrer plutôt expressif (voir ci-dessous). Parce que voir Gerrard célébrer un but d'Aston Villa à Anfield... On a beau essayer, on n'arrive pas à se l'imaginer.

Le British Corner #FPL

Nous y revoilà... Comme l'hiver dernier, la Covid-19 s'apprête à jouer les trouble-fête durant la période hivernale. Tottenham est le premier club sévèrement impacté, mais nul doute que d'autres suivront. Brendan Rodgers a déclaré mercredi que plusieurs joueurs de Leicester avaient également été testés positifs.

Si le match de ligue Europa de Leicester devrait bien se dérouler ce jeudi soir, celui de Tottenham face à Rennes est d'ores et déjà annulé.

Le nombre exact de cas et les joueurs touchés n'ont pas été officiellement confirmés. Plusieurs sources mentionnent que Heung-Min Son ferait partie des joueurs positifs, tout comme Lucas Moura et Ben Davies. Pour les Managers FPL, la question des joueurs touchés ne se posera peut-être même pas dans la mesure où leur rencontre de Premier League contre Brighton dimanche pourrait être repoussée. Les Spurs ont déjà soumis une demande à la ligue dans ce sens.

Dès lors, que faire avec ses joueurs de Tottenham ?

Dans ces cas d'incertitude, mieux vaut attendre jusqu'au dernier moment pour effectuer ses transferts. D'ici à la deadline (vendredi 19 h 30), nous obtiendrons probablement d'autres informations sur la tenue ou non du match ou encore l'identité des joueurs touchés.

Si l'annulation du match est confirmée, ce qui est probable en l'état actuel des choses, ou si aucune communication n'est faite d'ici là, on peut tranquillement se séparer de nos assets des Spurs.

Les zones d'entraînement de la première équipe ont été fermées pour raison sanitaire, ce qui chamboulera quoi qu'il arrive la préparation des matchs à venir. Avec l'enchaînement des rencontres ces prochains temps, un contrôle positif est synonyme de 3-4 matchs sur le flanc. Enfin, les principaux joueurs des Spurs (Kane, Son, Reguilon) ont un coût bien trop élevé pour supporter un enchaînement de blanks.

En pointe, Ronaldo est un remplaçant tout trouvé à Kane. De mon côté, je me réjouis déjà de botter l'attaquant anglais hors de mon équipe en prenant soin de le remercier pour ses 6x2 points... Pour celles et ceux qui possèdent Son, un downgrade vers un milieu de City (Silva, Foden, Gündogan) ou Bowen est envisageable pour préparer son prochain investissement.

Compte tenu de son prix modéré, il est peut-être un peu moins urgent de vendre Reguilon. Le latéral espagnol a même imploré ses followers de ne pas le vendre sur FPL.

Le point sur la situation dans la ligue BC

La GW15 fut de loin ma pire GW de la saison. Mes valeurs sûres m'ont fait faux bon, tandis que mes différentiels ont fait chou blanc. Mon dauphin FC Majudaz (Nicolas Rogivue) m'a accompagné dans ma sortie de route (40 points tous les deux). Cela donne ainsi lieu à un resserrement dans le haut du classement.

Du_Grand_Peppone (Mathieu Aeschmann) a signé un score canon grâce à ses différentiels Mount et Wilson, mais aussi grâce à son capitaine Son. Comme quoi, l'auto-capitanat de Salah a ses limites... Ce meilleur score de la journée lui permet de faire un bond au classement de la ligue British Corner by Watson (32e).

La GW16 en bref Le capitaine Même si Steven Gerrard a apporté une nouvelle stabilité à Aston Villa, on voit mal les Villains résister à l'ouragan Mohamed Salah. Sa régularité est surréaliste: il a signé au moins un assist au cours de 14 des 15 matchs de PL disputés. Que demander de plus à un capitaine FPL? Son principal rival cette semaine sera Cristiano Ronaldo. Laissé au repos en Ligue des Champions cette semaine, le Portugais sera frais au moment d'aller défier la lanterne rouge Norwich. Si je pense transférer CR7 cette semaine, je préfère attendre encore un peu de voir l'impact du changement d'entraîneur sur la star portugaise avant de lui donner le brassard. Toutefois, je sens que le jour où je destituerai Salah de son statut d'auto-capitaine approche gentiment.

Les différentiels Diogo Dalot (4.4): La latéral portugais est à placer sur vos Watchlist. Il semble avoir la préférence de Ralf Rangnick au poste de latéral droit à Manchester, bien que Wan-Bissaka revient tout juste de blessure. Son apport offensif et son prix dérisoire font de lui une option intrigante. A confirmer ce weekend face à la lanterne rouge Norwich.

Harvey Barnes (6.5): L'ailier de Leicester semble avoir retrouvé une place de titulaire. En forme, il est un des joueurs les plus dangereux de la ligue, même si la finition n'est pas toujours à la hauteur de ses efforts. Il a trouvé le chemin des filets la semaine passée contre Aston Villa. La réception de Newcastle lui offre une belle occasion d'enchaîner.

Ilkay Gündogan (7.3): La plupart des Managers FPL ont déjà plongé pour Bernardo Silva. Gündogan présente toutefois des stats largement supérieures à son coéquipier portugais. Seulement présent dans 3.9% des équipes, le milieu de terrain allemand représente un potentiel explosif pour la belle série de matchs de City. Une doublette Silva-Gündogan est d'ailleurs loin d'être une mauvaise idée en vue du calendrier favorable du leader.





Cheers mates !