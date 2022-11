«Fayulu (réd: ex-gardien du FC Sion) a été victime d'insultes racistes la saison dernière à Saint-Gall. La procédure a été abandonnée... Et lorsque le gardien de Lucerne Müller tient des propos homophobes, rien ne se passe non plus. On se contente d'une amende. Comme je l'ai dit: il y a des règles pour les clubs suisses alémaniques et d'autres pour les clubs romands...»