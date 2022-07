Des clubs suisses de football ont reçu des indemnités Covid à double

Des clubs de football professionnels suisses ont été indemnisés à double dans le cadre des mesures de soutien face à la pandémie de Covid-19. Ils ont reçu environ dix millions de francs de trop.

Neuf clubs de Super league et de Challenge league - les deux plus hautes ligues du football suisse - sont concernés, révèle la radio alémanique SRF jeudi matin. Ils ont reçu de l'argent de deux programmes d'aide publique pour les mêmes pertes subies par leurs équipes amateurs, juniors et féminines

«Il est question d'environ six millions de francs pour 2020 et d'environ quatre millions pour 2021», a déclaré un porte-parole de l'Office fédéral du sport (Ofspo) à la SRF. L'office n'a pas d'indications selon lesquelles les clubs auraient indiqué des déclarations incorrectes dans leurs demandes.

Les dix millions de francs correspondent à un quart de toutes les aides publiques accordées aux clubs professionnels de football, d'après la SRF. Le montant que les clubs devront rembourser n'est pas encore déterminé. (ats)