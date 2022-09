De violents heurts en marge du match Nice-Cologne

Selon Le Parisien , le match devrait, jusqu'à preuve du contraire, débuter à 19h45. Les supporters allemands ont déjà provoqué un joli grabuge dans la ville niçoise. Christian Estrosi, le maire de la ville, a déploré les comportements des fans du club allemand. Les autorités ont même dû intervenir. Le trafic routier a été perturbé et les forces de l'ordre ont été obligées de boucler la Promenade des Anglais.

Ambiance ridicule et pathétique à Nice.

La Suisse préfère avoir des copains qu'un président du curling mondial

Aucun Helvète ne se présente à l'élection du président de World Curling ce dimanche. «Parce que Swiss Curling manque de stratégie et choisit des copains pour faire des voyages», assène un ancien champion olympique.

C'est une curiosité qui nous a interpellé cette semaine, à quelques jours de l'élection du nouveau président de World Curling: aucun Suisse ne se présente. Etonnant, quand on connaît l'importance de la discipline dans notre pays. Mais ce qui est plus étonnant encore, c'est que l'instance faîtière de ce sport de précision n'a jamais été présidée par un Helvète depuis sa création en 1966. Quatre Ecossais, Trois Canadiens, un Suédois, un Autrichien et un Américain se sont succédés.