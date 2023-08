Neymar fait déjà parler de lui dans son nouveau club

Al Hilal et ses supporters ont réservé un accueil triomphal à Neymar dans leur stade samedi, mais il n'est pas certain qu'ils revoient très vite leur nouvelle recrue sur le terrain et en tenue de footballeur.

Cette légende du sport suisse vient de mourir dans l'anonymat

Esprit créatif et têtu, Andreas Däscher était un pionnier du saut à ski, qu'il a profondément bouleversé grâce à une technique qui allait porter son nom. Il s'est éteint dans une maison de retraite début août. Hommage.

Il a passé les neuf dernières années de sa vie à l'Alterszentrum Platten, une maison de retraite dont les larges baies vitrées donnent sur le lac de Zurich. Andreas Däscher pouvait encore voir le ciel mais ce n'était plus comme avant, cela faisait longtemps qu'il ne le volait plus avec des skis aux pieds et quatre ans que sa vie était bien différente, depuis qu'en 2019 il avait perdu en peu de temps sa femme (avec laquelle il avait été marié 72 ans) et un fils.