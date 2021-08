Le palmarès récent du club se confond avec celui de son joueur emblématique, et il est prodigieux: 10 titres en championnat, 7 Coupes du Roi, 8 Supercoupes d'Espagne, 4 Ligues des champions, 3 Supercoupes d'Europe et 3 Coupes du monde des clubs. L'attaquant a revêtu à 778 reprises la prestigieuse tunique blaugrana. Il a inscrit 672 buts et délivré 305 passes décisives. Ses folles statistiques lui ont permis de remporter six fois le Ballon d'Or, la plus haute distinction personnelle pour un footballeur.