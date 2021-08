Sport

Football

Lionel Messi ne prolongera pas son contrat et va quitter Barcelone.



Lionel Messi va quitter le Barça

L'Argentin de 34 ans ne signera pas de prolongation de contrat au FC Barcelone. C'est la fin d'une époque: Messi a effectué toute sa carrière professionnelle chez les blaugranas.

team watson/ats

«Bien qu'un accord ait été trouvé entre le FC Barcelone et Leo Messi (...) il ne pourra pas être formalisé en raison d'obstacles économiques et structurels (les règlements de la Liga espagnole). Face à cette situation, Lionel Messi ne restera pas lié au FC Barcelone. Les deux parties regrettent profondément que les souhaits du joueur comme du club ne puissent pas se concrétiser», a affirmé le club blaugrana dans un communiqué.

🔴 Joan Laporta donnera une conférence de presse à 11h ce vendredi pour donner des explications sur le départ de Lionel Messi. — Actu Foot (@ActuFoot_) August 5, 2021

Le sextuple Ballon d'Or va donc devoir trouver un nouveau club. A moins d'un nouveau rebondissement, comme l'été passé à pareille époque.

S'il s'en va, Lionel Messi laissera une empreinte indélébile au Barça, un club qu'il a hissée au sommet du monde pendant plusieurs années. Le palmarès récent du club se confond avec celui de son joueur emblématique, et il est prodigieux:

10 titres en championnat

7 Coupes du Roi

8 Supercoupes d'Espagne

4 Ligues des champions

3 Supercoupes d'Europe

3 Coupes du monde des clubs

Mais plus que des chiffres, Messi c'est surtout des gestes incroyables: Vidéo: YouTube/Messi Magic™

L'attaquant a revêtu à 778 reprises la prestigieuse tunique blaugrana. Il a inscrit 672 buts et délivré 305 passes décisives. Ses folles statistiques lui ont permis de remporter six fois le Ballon d'Or, la plus haute distinction personnelle pour un footballeur.

L'annonce de son départ a évidemment suscité un vif émoi parmi les supporters parisiens, qui rêvent depuis plusieurs saisons de voir le prodige défendre les couleurs de leur équipe.

La piste vers le PSG paraît crédible compte tenu de l'envergure du club et des relations constantes qu'entretient Messi avec plusieurs cadres du vestiaire.

Lionel Messi, Neymar, Leandro Paredes, Angel Di Maria et Marco Verratti ont passé la soirée ensemble. pic.twitter.com/jqCR1NjvVJ — 13football_com (@13footballC) August 4, 2021

D'un point de vue purement footballistique, l'arrivée de l'Argentin serait une aubaine pour n'importe quelle équipe. Lionel Messi a 34 ans et une longue carrière derrière lui, mais il reste un joueur ultra compétitif. Il a inscrit 38 buts en 47 matches la saison dernière et offert à son pays sa première victoire en Copa America depuis 1993.