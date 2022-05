Image: EPA

Une mauvaise blague sur Twitter pourrait coûter cher à un fan du Milan AC

Yams a promis que si son club de coeur devenait champion, il offrirait 5 euros à tous ceux qui auront liké un de ses tweets. Le problème, pour lui, c'est que plus de 19 000 fans ont déjà aimé sa publication.

Il reste trois journées de championnat en Italie et l'AC Milan est en tête du classement avec 2 points d'avance sur l'Inter et 7 sur Naples. Autant dire que ça sent bon pour les Rossoneri, qui pourraient devenir champion 11 ans après leur dernier titre national. Une perspective qui fait battre les coeurs et chauffer les têtes. Surtout celle de Yams. Ce suiveur du club milanais, très actif sur les réseaux sociaux, a fait une promesse sur Twitter qu'il pourrait bientôt regretter:

Le jeune homme aux 5300 abonnés s'attendait sans doute à recevoir beaucoup d'amour, mais peut-être pas autant: mardi midi, plus de 19 000 internautes avaient déjà liké son message. A ce rythme, et sachant que la Serie A se termine dans trois semaines, ce brave Yams pourrait devoir beaucoup d'argent à ses suiveurs.

Des internautes l'ont déjà prévenu qu'il avait intérêt à respecter son engagement. D'autres lui ont donné quelques conseils, comme Franck:

«Commence à demander les meilleurs taux d'intérêts pour un prêt à la banque, au cas où...»

Yams a lui-même avoué sa surprise face à tant de likes: «J’ai tweeté ça en mode c’est impossible et je suis serein, sauf que y a des vrais rats dans ce monde.» Il paraîtrait que certains ont créé plusieurs comptes afin de liker plusieurs fois le message et, donc, de recevoir plusieurs fois les 5 euros promis par le Milanais.

Toute la question est désormais de savoir si Milan peut le faire, si le club entraîné par Stefano Pioli peut survivre à la pression et aux adversaires pour rendre ses fans (et des milliers d'internautes français) heureux.

Milan a certes deux points d'avance mais un goalaverage défavorable (+31 contre +45 pour l'Inter) et un calendrier plus compliqué que son vieux rival:

Il affrontera Verone (9e) et Sassuolo (11e) mais surtout recevra l'Atalanta (8e)

L'Inter défiera quant à lui Empoli (14e), Cagliari (17e) et la Sampdoria (15e).

Ce titre, le 118e de l'histoire du championnat italien, sera disputé jusqu'au bout. Et vaudra très cher. Dans tous les sens du terme.

