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Portugal: Ronaldo «suspendu provisoirement»

FILE - Portugal&#039;s Cristiano Ronaldo leaves the pitch after the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Juli ...
La fédération portugaise sévit contre Cristiano Ronaldo. image: Keystone

Le Portugal sanctionne Ronaldo

La fédération portugaise de football a annoncé, ce samedi, que Cristiano Ronaldo est «suspendu provisoirement». Une décision qui fait suite au départ volontaire de «CR7» du rassemblement de la sélection, le 30 septembre.
10.10.2026, 16:1510.10.2026, 16:19

Une procédure disciplinaire a été ouverte contre la superstar portugaise Cristiano Ronaldo. Ce dernier avait quitté un rassemblement de l'équipe nationale après un conflit avec son sélectionneur le 30 septembre, a annoncé la fédération portugaise de foot (FPF) samedi.

«En raison de la nature urgente» de la procédure, Ronaldo, 41 ans, est «suspendu provisoirement» dans l'attente de la décision, précise la FPF dans son communiqué, qui indique que le joueur était déjà suspendu automatiquement avant l'ouverture de la procédure. La fédération indique aussi:

«Aucune communication ne sera faite jusqu'à la fin de l'instruction du dossier»
Cristiano Ronaldo of Portugal attends a national team training session at Eleda Stadion in Malmo, Sweden, on September 29, 2026. Portugal is based in Malmo ahead of its Nations League match against De ...
Ronaldo avait quitté le rassemblement de la sélection en Ligue des nations. Image: keystone

D'après les médias portugais, selon le règlement de la fédération, un joueur ayant manqué un entraînement, un match ou une activité de la sélection risque une suspension de un à six mois.

Le psychodrame a débuté le 30 septembre, lorsque Ronaldo a quitté la sélection, furieux d'apprendre qu'il ne débuterait pas le match de Ligue des nations contre le Danemark à Copenhague programmé le lendemain. Quelques jours plus tôt, il avait déjà fait savoir sa frustration après être resté sur le banc contre la Norvège à Oslo.

Mercredi, Ronaldo a réagi sur ses réseaux sociaux, en s'excusant auprès des supporters portugais et de ses coéquipiers de la Seleçao, ouvrant la voie à un retour en équipe nationale «après avoir purgé la suspension qui me sera appliquée».

On en parle ici:

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Mais il a également très vivement critiqué le sélectionneur Jorge Jesus, avec lequel il avait pourtant travaillé la saison dernière au club saoudien Al-Nassr, et avec qui il avait remporté le championnat.

Reprochant au coach de 72 ans de lui parler de façon autoritaire, il l'a accusé d'avoir «manqué à sa parole» à deux reprises: d'abord en ne le faisant pas rentrer en jeu contre la Norvège, puis en ne suivant pas une série de notes approuvées en amont pour mettre fin à la polémique lors d'une conférence de presse.

Une de ces notes indiquait que Jorge Jesus devait reconnaître avoir «commis une erreur en demandant à quelqu'un de la dimension de Pelé ou Maradona de s'échauffer pour ensuite ne pas le lancer dans le match».

Sur le même sujet:

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Le Portugal, qui a remporté ses quatre matchs de Ligue des nations, dont les trois derniers sans Ronaldo, s'est qualifié pour les quarts de finale, et rejouera le 14 novembre à domicile contre le Danemark.

(ats/yog)

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