Voici les hallucinantes demandes de Neymar en Arabie saoudite

Pour signer à Al-Hilal, la star brésilienne a formulé des exigences très élevées. Voici les privilèges qu'il aura dans le pays du Golfe.

Neymar a signé un contrat de deux ans pour le club d'Al-Hilal, en Arabie saoudite. Il rejoint ainsi de nombreuses stars du foot qui sont parties dans le pays du Golfe lors de ce mercato estival.

Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le Brésilien n'est pas venu au rabais: son nouveau club a payé près de 90 millions de francs suisses au PSG pour transférer le numéro 10 de la Seleçao. Le salaire de celui-ci en Arabie saoudite? 150 millions de francs suisses annuels (12,5 millions par mois).

En comparaison, Cristiano Ronaldo touche 200 millions annuels, le même salaire que Karim Benzema.

Mais, en plus de ses revenus, Neymar a formulé des demandes ahurissantes pour signer à Al-Hilal, d'après le média anglais The Sun.

Les voici:

Huit voitures (de luxe)

Il y a d'abord cinq voitures «de fonction», mais pas n'importe lesquelles: quatre Mercedes G Wagons et une camionnette de la même marque. Pour le plaisir, maintenant: une Bentley Continental GP, une Aston Martin DBX et une Lamborghini Huracan. Ces trois véhicules de luxe coûteraient ensemble environ 570 000 francs suisses.

Une Bentley Continental Image: Shutterstock

Un chauffeur privé à plein temps

Pour le transporter à gauche à droite lui, sa famille et ses amis, Neymar a exigé de disposer d'un chauffeur disponible sept jours sur sept et 24 heures sur 24 durant tous les jours de l'année.

Un jet privé

Les voitures, c'est pratique. Mais l'avion, pour les longues distances, c'est encore mieux. L'ancien joueur du PSG et Barcelone a donc aussi réclamer de pouvoir utiliser un jet quand il le souhaite, pour ses proches et lui.

Une gigantesque maison

Concernant le domicile, les demandes sont aussi élevées: une maison de 25 pièces minimum, avec trois saunas, une piscine (d'au moins 10 mètres de large et 40 mètres de long) et un frigo constamment rempli de jus d'Açaí de sa marque préférée et de boissons à base de guarana.

Des domestiques

Pour entretenir pareille demeure, des domestiques sont nécessaires. Neymar en désire cinq, à plein temps, dont un sous-chef pour épauler son chef personnel venu spécialement du Brésil.

Des factures payées par le club

D'après une source de The Sun, l'ancien Parisien a aussi exigé que, durant ses jours de congé, ses frais de séjours (hôtels, restaurants, transports, etc.) soient payés par le club d'Al-Hilal.

