Pour Stéphane Henchoz (médaillon), Lucien Favre est le candidat idéal pour succéder à Murat Yakin comme sélectionneur de la Nati, notamment parce qu'il connaît bien Granit Xhaka. image: keystone/capture d'écran x

«Lucien Favre doit remplacer Murat Yakin dès maintenant»

Dans une interview ce dimanche à la SonntagsZeitung, Stéphane Henchoz – ex-défenseur de la Nati et ancien coach de Xamax et Sion – explique pourquoi Murat Yakin doit partir et céder sa place au candidat idéal, Lucien Favre.

Stéphane Henchoz ne réinvente pas la roue ce dimanche dans la SonntagsZeitung quand il explique qu'un départ de Murat Yakin dès maintenant est indispensable pour la Nati. L'ex-coach de Xamax et Sion se range du côté d'une grande partie des fans et de la presse qui veut voir le sélectionneur partir et laisser sa place pour l'Euro 2024 en Allemagne (14 juin au 14 juillet).

Ce qui est intéressant, ce sont les arguments que le Fribourgeois avance et son avis sur le successeur idéal: Lucien Favre.

Stéphane Henchoz, ici sur le banc de Neuchâtel Xamax en 2020. Image: KEYSTONE

Henchoz pointe du doigt la mauvaise entente entre Yakin et Granit Xhaka («Je ne vois pas comment ils pourraient continuer ensemble») et ses répercussions sur d'autres joueurs.

«Xhaka représente d'autres acteurs importants. S’il n’y a pas de dialogue, il est impossible pour l’entraîneur de convaincre une équipe de ce qu’il fait. Que sa tactique soit bonne, que son entraînement soit bon...» Stéphane Henchoz dans la SonntagsZeitung

Le lien entre Granit Xhaka et Murat Yakin est rompu, selon Stéphane Henchoz. Image: KEYSTONE

Et Henchoz est on ne peut plus clair:

«Nous avons besoin de Xhaka si nous voulons atteindre les quarts de finale de l'Euro»

Le Fribourgeois estime que l'actuel capitaine de l'équipe de Suisse est incontournable car il est l'un des seuls qui peut amener ce qu'il manque à l'équipe, à savoir «la grinta, le mordant, la détermination».

L'ex-technicien de la Maladière et Tourbillon met aussi en avant le manque de confiance accordée à certains éléments ou recrues potentielles, comme Fabian Schär, Ulisses Garcia, Jordan Lotomba ou Lewin Blum. Les trois premiers ne jouent que très peu en sélection, malgré une bonne forme actuelle, tandis que le jeune latéral droit de Young Boys n'a pas encore été convoqué. Stéphane Henchoz rappelle que les problèmes d'absence de latéral droit n'en seraient pas si Yakin accordait leur chance aux joueurs cités ci-dessus.

Voilà pour ses arguments. Pour succéder au Bâlois, Henchoz voit «un entraîneur qui a dirigé de grandes équipes et de grands joueurs et qui a le respect naturel de Xhaka».

«Juste un exemple: Ancelotti arrive... Alors tout ira bien immédiatement. Si vous engagez un jeune entraîneur qui a du potentiel mais qui ne l’a pas encore prouvé à haut niveau, des problèmes immédiats se posent. A moins que ce jeune coach fasse de Xhaka son bras droit et puisse le mettre dans la poche.»

Mais l'ex-défenseur de Liverpool et de la Nati sait bien qu'Ancelotti ne débarquera pas sur le banc de notre équipe nationale pour l'Euro. Alors il mise tout sur Lucien Favre, qui a entraîné Granit Xhaka à Mönchengladbach de 2012 à 2015.

«C'est Favre qui a développé son potentiel. Et cela a été extrêmement important pour la carrière de Xhaka. Avec Favre comme sélectionneur national, il y aurait un autre Xhaka qui ferait son travail à 100 %»

Pour Stéphane Henchoz, Lucien Favre serait le sélectionneur idéal actuellement pour la Nati. Image: keystone

Stéphane Henchoz ne tarit pas d'éloges sur le coach vaudois – son candidat «idéal» – et il est persuadé que ce dernier est intéressé par le poste:

«Ça ne s'est pas bien terminé pour lui à Nice (avec son limogeage en février dernier). Depuis, il a eu le temps de retrouver l’énergie nécessaire. Il est trop jeune pour arrêter. Et à mon avis, le moment est désormais idéal pour reprendre l’équipe nationale suisse»

Affaire à suivre ces prochains jours... De leur côté, les dirigeants de la Nati n'ont encore rien communiqué sur l'avenir de Murat Yakin. Pour rappel, le tirage au sort de l'Euro 2024 aura lieu samedi prochain à Hambourg. (yog)