Suisse-Portugal: le FC Bâle dérape avec un montage «raciste»

Les community managers du FC Bâle sont connus pour leur audace et leur esprit chambreur. Mais ils se laissent parfois emportés par leur élan. Après le retrait du tweet, le club a confessé un dérapage et présenté ses excuses:

On y voit les joueurs de la Nati barbouillés de poils et attifés de crinières luxuriantes. A partir d'un photomontage, le FC Bâle restaure le vieux cliché du Portugais à la pilosité généreuse. C'était censé être poilant.

Vous avez inventé le base-ball, le Coca-Cola, Britney Spears, la guitare électrique, le revolver, le ventilateur et le Bureau ovale. Laissez donc le reste du monde se disputer le ballon rond.

Que vous soyez chargés de boutiquer la prochaine Coupe du monde en 2026 n'y change rien: chers Américains, for God's sake, arrêtez d'aimer le football. Le nôtre, s'entend. Ce football qui peut se jouer sans gouttière dentaire et sans décoiffer les coupes de douille. Celui qui est actuellement célébré dans un pays occupé à enterrer des ouvriers et à pourchasser les homosexuels. Et qui, ces jours, fait dangereusement miroiter à la Nati un ersatz de panthéon national, laissé vacant par un certain Roger Federer.