Kevin Fickentscher: «L'équipe est morte»

Le FC Sion a perdu 3-0 face à Vaduz et se retrouve à six points du barragiste. Son gardien et capitaine est dégoûté.

La défaite humiliante des Valaisans en Principauté a écoeuré Kevin Fickentscher. «Quand on perd 3-0, c'est qu'on a fait tout faux de A à Z, s'est exprimé le gardien et capitaine aux micros de blue Sports et de la RTS. C'est compliqué de faire comprendre à certains la situation dans laquelle on se trouve (...) L'équipe est morte.»

Comme la semaine dernière contre YB, les Valaisans ont totalement craqué en fin de rencontre. Le premier but des Liechtensteinois est tombé sur une balle arrêtée …