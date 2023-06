Breel Embolo avec l'équipe de Suisse. Keystone

Breel Embolo sera jugé devant un tribunal

Il est un modèle pour la jeune génération. Mais Breel Embolo a des problèmes en dehors du terrain qu'il devra régler au Tribunal pénal de Bâle. Enquête.

André Maurer

Breel Embolo est entré dans le cœur de nombreux Suisses par ses envolées et ses buts. Avec son insouciance, il est devenu un modèle pour toute une jeune génération de footballeurs, qui lui a même dédié une chanson. «Oh Embolo, oh EmboloIn dr Nati, dr Schwyzer Nati, fais isch dr Breel dehei.» Ce qui signifie en gros qu'Embolo est de retour dans l'équipe de Suisse.

Breel Donald Embolo est né à Yaoundé, la capitale du Cameroun, le 14 février 1997, avant de rejoindre Bâle à l'âge de six ans. Peu avant son 18e anniversaire, il a obtenu la nationalité suisse et décidé d'intégrer l'équipe nationale de son nouveau pays. Aujourd'hui, il est enregistré à Oberwil (BL).

Un modèle de fair-play...

Depuis longtemps, il est considéré comme un symbole d'intégration. Contrairement à son compagnon de route Granit Xhaka, le joueur de 26 ans ne se fait pas remarquer sur la pelouse par ses provocations, mais par sa modestie.

Un geste restera dans les mémoires. Alors qu'Embolo évoluait encore au FC Bâle, il a attiré l'attention de l'arbitre sur une mauvaise décision. Celui-ci voulait accorder un corner au FCB. Mais Embolo lui a avoué spontanément qu'il avait touché le ballon en dernier. Il a fait preuve de fair-play à un moment critique, à la 86e minute, alors que son équipe était menée d'un but.

Idem avec la Nati, où il a toujours impressionné par son fair-play. Lorsqu'Embolo a marqué le but de la victoire pour la Suisse contre le Cameroun, sa mère patrie, il n'a pas exulté, mais a levé les mains pour apaiser les esprits. Il a ainsi rendu hommage à l'équipe adverse, qui aurait préféré l'avoir dans ses rangs.

Embolo est célébré pour son humilité sur la pelouse. Certes, les portraits journalistiques font toujours référence à son côté «gamin». Mais l'expression a ici une connotation positive.

... et une affaire trouble

Les accusations auxquelles Embolo devra répondre le 21 juin devant le Tribunal pénal de Bâle ne correspondent pas du tout à cette description. Il s'agit d'un incident survenu un soir de mai, il y a cinq ans. Embolo avait 21 ans et se trouvait dans une phase turbulente de sa vie. La naissance de sa fille et le début de la Coupe du monde en Russie étaient proches.

Selon l'acte d'accusation, à 5 heures du matin, Embolo se trouvait avec deux amis dans la Steinenvorstadt à Bâle. Le trio a rencontré deux autres hommes, accompagnés de quatre femmes. Une dispute a éclaté, un mot en entraînant un autre.

C'est alors qu'Embolo aurait dit: «Je vous casse. Vous ne savez pas qui je suis?» Il aurait menacé l'un de ses opposants: «Je vais te pulvériser. Je vais te pulvériser.» Et à un autre: «Je vais te faire tabasser aussi, fils de pute.»

Ensuite, le collègue d'Embolo - qui est également attaquant, mais quelques ligues plus bas - aurait donné un coup de poing au visage de l'un des hommes. Cet ami est accusé de lésions corporelles simples, Embolo de menaces multiples. L'attaquant de l'AS Monaco conteste toutes les accusations, comme le confirme son avocat à notre demande. Il n'est pas possible d'obtenir d'autres déclarations de l'équipe d'Embolo. La présomption d'innocence s'applique.

Ce qui est certain, c'est que la victime a subi une fracture multiple du nez et a dû être opérée. Mais les séquelles n'en sont pas pour autant effacées. Aujourd'hui, l'homme a toujours du mal à respirer. Il devra probablement être opéré une nouvelle fois.

Autre certitude: Embolo a déjà été condamné deux fois en Suisse. Ces jugements ont force de loi. La présomption d'innocence ne s'applique donc plus ici. Les antécédents judiciaires ont un poids dans la procédure en cours, car l'infraction présumée dans le quartier animé de Bâle intervient durant la période probatoire de trois ans. Embolo avait auparavant écopé d'amendes avec sursis.

L'ordonnance pénale qu'il voulait garder secrète

CH Media a demandé au ministère public, en vertu du principe de transparence, de pouvoir consulter la première ordonnance pénale d'Embolo. L'autorité lui a demandé s'il était d'accord. Son avocat a opposé son veto. Mais le procureur en charge du dossier a tout de même accepté la demande, car Embolo est une «personne de l'histoire contemporaine». Il existe un «intérêt légitime à l'information».

L'ordonnance pénale le montre: ce qu'Embolo a fait n'est pas grave, mais n'est pas non plus à la hauteur de son statut d'exemple. Sur la route, il ne s'est pas distingué par la modestie que le grand public lui connaît, mais par une surestimation de ses capacités.

Cela s'est passé peu après minuit. Embolo avait 18 ans et était au volant d'une voiture alors qu'il n'avait pas encore son permis de conduire. Il s'est rapidement retrouvé au cœur d'un contrôle de police à Bâle. Embolo a prétendu qu'il était en train d'effectuer une leçon de conduite. Or la prétendue accompagnatrice n'était pas assise à ses côtés, mais à l'arrière.

De plus, elle n'avait pas son permis de conduire depuis assez longtemps pour pouvoir accompagner des leçons de conduite. Et ce n'est pas tout: la voiture n'était pas non plus adaptée, car le frein à main était au mauvais endroit. En outre, Embolo n'avait pas son permis d'élève conducteur sur lui et n'avait pas placé le «L» sur la vitre arrière. Embolo a été condamné à une amende de 2000 francs et à une peine pécuniaire avec sursis de 10 000 francs. Il devait payer cette dernière s'il récidivait dans les deux ans.

Mais Embolo n'en a rien appris. Alors qu'il était encore en période d'essai, il a été flashé à plusieurs reprises et pris en flagrant délit de conduite avec un téléphone portable. Ce n'était pas des cas légers: Embolo n'a pas simplement reçu des amendes, mais une nouvelle ordonnance pénale, cette fois du ministère public de Bâle-Campagne. Celui-ci a prolongé sa période probatoire d'un an et le footballeur a dû rendre son permis de conduire.

Ce problème a fait beaucoup parler de lui dans le championnat allemand, où Embolo est parti après sa carrière au FC Bâle. En effet, l'attaquant était conduit à l'entraînement par un chauffeur, car il n'avait plus le droit de prendre le volant. Pour ces trajets, il a choisi une Mercedes orange vif.

Aujourd'hui encore, Embolo ne se fait pas remarquer par sa modestie sur la route. Dernièrement, il conduisait une Lamborghini jaune de 800 CV. Il a récemment été impliqué dans un accident au milieu de la nuit. C'était avant Noël, à Monaco, où il gagne actuellement un salaire annuel net de plus de trois millions de francs.

Il est passé de la Bundesliga à la Ligue 1 française notamment parce qu'il avait perdu sa crédibilité en Allemagne. En 2021, pendant le Covid, il avait participé à une soirée illégale. Lorsque la police est arrivée, il s'est enfui par les toits. Au début, il a nié en bloc et s'est réfugié derrière des excuses. Plus tard, lorsqu'il a reçu une amende, il l'a acceptée.

En présentant des excuses sincères, il aurait pu régler l'affaire rapidement. Au lieu de cela, il s'est empêtré dans des actions de dissimulation. Son entourage a même tenté d'éviter une amende en faisant un don généreux à la ville. Embolo s'est ainsi retrouvé encore plus dans le pétrin.

Le footballeur dirige également sous son nom une fondation, l'Embolo Foundation, qui veut aider les enfants au Cameroun, au Pérou et en Suisse. La fondation n'est toutefois pas alimentée par d'importantes sommes d'argent. Entre-temps, elle a même été surendettée, comme l'indique le registre du commerce. Les actions documentées dans le rapport d'activité semblent modestes.

La valeur marchande d'Embolo est actuellement estimée à 22 millions d'euros. Le Bâlois fait partie des joueurs les plus chers de Suisse et se classe au 359e rang mondial. La comparution devant le tribunal pénal de Bâle le 21 juin sera décisive pour sa carrière. Comme il est absent pour cause de blessure pour les matchs de qualification à l'Euro, Embolo a du temps pour se préparer.