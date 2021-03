Les cambriolages, fléau du football français

Sport

Les joueurs du PSG Angel Di Maria et Marquinhos ont été cambriolés dimanche soir pendant qu'ils jouaient un match. De part leur emploi du temps prévisible (et su de tous) et leur confort matériel, les footballeurs sont très exposés.

Dimanche soir, Parc des Princes à Paris, 62e minute du match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Nantes. L'attaquant parisien Angel Di Maria est remplacé par Leandro Paredes. Un choix surprenant: à ce moment, le score est de 1-1 et le PSG, qui affronte le 19e et avant-dernier du classement, doit empocher les trois points pour prendre la première place. Mais voilà, l'entraîneur du club de la capitale, Mauricio Pochettino, vient d'apprendre que Di Maria s'est fait cambrioler à son domicile vers 21h00 alors qu'il était sur la pelouse. Et la famille du joueur argentin se trouvait dans la maison.

Le butin dérobé dans le coffre-fort: des bijoux et des montres pour un montrant inférieur à 500 000 euros. Fort heureusement, les proches d'Angel Di Maria sont sains et saufs. Ils n'ont ni croisé ni entendu les cambrioleurs.

La famille de Marquinhos n'a pas eu la même chance. La maison des parents du défenseur central du PSG a elle aussi été visitée pendant le match contre Nantes, que l'international auriverde a disputé en entier. Les parents ont été séquestrés pendant 40 minutes, mais sans être blessés.

Une soirée bien cauchemardesque pour le Paris Saint-Germain. En dehors mais aussi sur le terrain: les champions de France en titre ont finalement été battus 2-1 par les Nantais. Une défaite pardonnable au vu du contexte anxiogène, comme l'a rappelé Mauricio Pochettino en conférence de presse après la partie:

«Il y a la déception d'avoir perdu trois points, mais le groupe était préoccupé pour des choses dont vous êtes probablement déjà au courant»

Ces deux cambriolages sont les derniers en date d'un fléau qui touche les footballeurs du championnat de France depuis des années, et à une large échelle.

Pas besoin d'être une star

Avant Di Maria et Marquinhos, deux joueurs du Paris Saint-Germain ont aussi été cambriolés depuis le début de l'année: le gardien Sergio Rico fin janvier et l'attaquant Mauro Icardi en février. Les Parisiens n'ont pas non plus été épargnés ces dernières saisons. En 2018, l'ancien capitaine brésilien Thiago Silva se faisait dérober 1,5 million d'euros pendant un match face à... Nantes. La même année, le domicile de son coéquipier Eric Maxim Choupo-Moting était visité lors d'une rencontre de Ligue des Champions. Pas plus de chance pour le défenseur brésilien Dani Alves, dont la maison est cambriolée en 2019.

Les stars du PSG, hyper exposées médiatiquement, ne sont pas les seules à subir des cambriolages en France. Au début de cette année, le milieu de terrain Wesley Lautoa du modeste Dijon, lanterne rouge de Ligue 1, en a été victime. En 2020, trois autres joueurs du club bourguignon subissaient le même sort. Depuis 2010, plus d'une quinzaine de membres (dont des joueurs) de l'Olympique de Marseille ont été cambriolés.

En automne 2014, les domiciles de sept footballeurs du FC Metz sont visités successivement les soirs de matchs. Avec des conséquences sportives catastrophiques pour le club lorrain, relégué en deuxième division en fin de saison.

«Dans le cas d’une vague de cambriolages touchant plusieurs joueurs, les effets négatifs au sein du groupe se cumulent, ce qui peut avoir des effets désastreux sur les résultats globaux de l’équipe»

La peur de rester

Le problème est là: en plus de dommages matériels, un cambriolage peut créer des dégâts psychologiques. «Un grand nombre de victimes souffrent aussi d’angoisses ou de troubles dépressifs. La peur, l’irritabilité, les accès de colère et l’agressivité sont des manifestations très fréquentes» avertit Evelyne Josse.

Dans une situation si anxiogène, certains joueurs préfèrent partir loin, et donc quitter le club. C'est le cas de Mounir Obbadi en septembre 2016. Joueur de Lille à ce moment, sa maison est cambriolée en présence de ses enfants et de sa compagne. Sous pression de celle-ci, l'international marocain quittera le club nordiste pour rejoindre Nice quelques mois plus tard.

Soulagé de quitter Lille mais reconnaissant à l'égard du LOSC, Mounir Obbadi confirme sa signature imminente à Nice https://t.co/E0K9AYnUPV — Bilel Ghazi (@BilelGhazi) January 25, 2017

Angel Di Maria a récemment prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2022. Le club francilien, deuxième du classement à trois points du leader Lille, lutte pour un quatrième titre national consécutif. Mais les tristes événements de ce dimanche pourraient bien ébranler le groupe, qui vise aussi le titre en Ligue des Champions. Une compétition où la force mentale de l'équipe est déterminante.

