Une image rare du derby disputé au Tessin au début du siècle dernier. Image: RSI

Le premier Milan-Inter a eu lieu en Suisse (et vous n'étiez pas né)

Les deux géants du foot italien s'affrontent ce dimanche soir à Milan, mais ça n'a pas toujours été le cas. Le derby a vu le jour chez nous en 1908.

Le Milan AC et l'Inter joueront ce soir au coeur de la ville lombarde, chez eux et devant 75 000 spectateurs. Il s'agira de la 306e confrontation entre les deux équipes (toutes compétitions confondues). La première a eu lieu le 18 octobre 1908. En Suisse.

L'Inter était né quelques mois plus tôt sur la Piazza Duomo, dans le centre historique de la ville. Milan existait déjà depuis 1899. À cette époque, les deux clubs ne partageaient pas un seul stade comme aujourd'hui. Chacun avait son domicile. L'AC Milan était le mieux loti. Il recevait à Porta Monforte, dans une enceinte dotée de vestiaires, d'un guichet et d'une élégante tribune en bois. C'est dans ce stade d'ailleurs que, le 7 janvier 1906, des filets ont été posé sur les buts pour la première fois en Italie.

L'Internazionale recevait quant à elle à Ripa Ticinese, sur un terrain qui n'était pas clôturé. La Gazzetta dello Sport raconte que la balle finissait souvent dans le Naviglio, le canal qui bordait le stade.

Le club avait dû engager un intérimaire avec une petite barque, chargé de repêcher le ballon pendant les matchs.

C'est dans ce contexte que naît la rivalité entre les deux équipes. Le Milan et l'Inter veulent alors se mesurer mais pour ne pas avantager l'une ou l'autre équipe, elles décident de le faire sur terrain neutre, idéalement pas trop loin de la maison.

Ce sera donc au Tessin, plus exactement à Chiasso, juste de l'autre côté de la frontière. Le premier «Derby della Madonnina», une expression utilisée en Italie pour désigner le choc milanais, se dispute ainsi le 18 octobre 1908. Ce n'est pas un match amical mais une partie de la "Coppa Chiasso", organisée pour la troisième année par le club local. Lugano, Ausonia et Bellinzone complètent la liste des participants.

Le site de la RSI nous apprend que Milan a atteint la finale de la compétition en écartant le Circolo Juventus Bellinzona (2-0) et que l'Inter s'est qualifiée en sortant Ausonia (1-0). L'histoire était en marche. La finale s'est déroulée un après-midi sur le terrain Giovannina de Chiasso en deux mi-temps de 25 minutes. Milan a gagné 2-1 avec deux buts de Lana et Forlano en première mi-temps «après un combat acharné et splendide», selon la presse italienne.

Les rossoneri lors de la saison 1908-1909.

La réussite de l'Inter aurait été inscrite par Carlo Payer (certaines sources mentionnent le nom du Français De Chêne, mais ce dernier n'était pas sur la feuille de match).

Il faudra attendre quelques mois pour que les Transalpins puissent assister au premier derby «officiel», c'est à dire à l'enseigne du championnat. Ils sont 150, le 10 janvier 1909, dans les tribunes du stade de l'AC Milan. Il fait froid, le terrain est lourd. Les rossoneri l'emportent une nouvelle fois (3-2).

Avec le temps (114 ans) et à force de s'affronter, les deux équipes ont appris à se détester, nourrissant l'une des plus féroces rivalités du football européen. Ce derby, né en Suisse, n'a jamais été neutre.