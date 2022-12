Paqueta, félicité par ses coéquipiers, a inscrit le 4e but du Brésil contre la Corée du Sud, lundi à la Coupe du monde. Image: AP

En démonstration face à la Corée, le Brésil fait peur à tout le monde

Neymar (titulaire) et ses coéquipiers ont atomisé les Sud-coréens 4-1 en 8e de finale, ce lundi au Mondial. Ils s'affirment de plus en plus comme les favoris au titre mondial. Leur prochain adversaire: la Croatie, vendredi (16h).

La Seleçao s'est offert un match paisible sans la moindre opposition adverse. Les Brésiliens ont marché sur les Asiatiques en première mi-temps pour valider leur ticket.

C'est tout d'abord Vinicius qui a allumé la mèche à la 7e, puis Neymar, sur un penalty plutôt généreux, a doublé la mise pour les Auriverde à la 13e. Au terme d'une magnifique triangulation à la 29e, Richarlison a inscrit son but. Puis finalement à la 36e, c'est Paqueta qui a apposé le quatrième clou sur le cercueil sud-coréen.

Les Asiatiques ont pu sauver l'honneur à la 76e grâce à une superbe réussite de Seung-Ho Paik.

Le Brésil affrontera la Croatie en quarts de finale vendredi.

(Développement suit)