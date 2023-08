Zeki Amdouni (à gauche) et Manuel Akanji s'affronteront lors du match d'ouverture de la saison de Premier League. image: ch media

La Premier League est de retour avec un derby suisse en ouverture

La nouvelle saison du prestigieux championnat anglais commence ce vendredi soir (21h00) avec le match Burnley - Manchester City. Il oppose deux joueurs de la Nati: Zeki Amdouni et Manuel Akanji.

Dominic Wirth

Si le football était une chaîne alimentaire, la Premier League serait le prédateur tout au sommet de cette chaîne depuis plusieurs années. Oui, les clubs anglais dominent, du moins sur le marché des transferts. Ils distribuent des millions pour recruter les meilleurs joueurs et en amassent grâce à des contrats TV colossaux. De quoi prendre de l'avance sur leurs concurrents étrangers.

Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une poignée de clubs sur le continent européen qui peuvent rivaliser contre la puissance financière de l'Angleterre. Le championnat local s'est transformé en un produit de luxe, considéré comme la meilleure ligue du monde. Même les clubs de bas de tableau peuvent recruter des joueurs performants et des talents en Allemagne, en France ou en Espagne. Six Suisses évoluent actuellement en Premier League, qui reprend ce vendredi soir. Deux d'entre eux s'affronteront lors de ce match d'ouverture.

Un néophyte et un chasseur de trophées

Il oppose Burnley à Manchester City. C'est le duel du promu face au grand dominateur de ces dernières années. Autrement dit: deux mondes s'affrontent. Et d'un côté, il y a Zeki Amdouni. De l'autre, Manuel Akanji.

Grâce à ses excellentes prestations avec le FC Bâle, Zeki Amdouni a été transféré à Burnley, néo-promu en Premier League. image: keystone

Amdouni joue depuis cet été pour Burnley. Son nouveau club a déboursé 18 millions de francs pour le joueur de 22 ans, ce qui fait de lui la recrue la plus chère de l'histoire des Clarets. Si le Genevois est aligné ce vendredi soir, tout porte à croire que son chemin croisera celui de Manuel Akanji, le défenseur de Manchester City.

Le Zurichois (28 ans) a rejoint l'Angleterre l'été dernier, en toute fin de mercato. Son départ de Dortmund pour City, un club de première catégorie, était une grande surprise. Aujourd'hui, un an plus tard, Akanji peut se targuer d'être champion d'Angleterre, vainqueur de la Ligue des champions et de la FA Cup. Une collection de trophées – le si convoité triplé – à laquelle le Suisse a largement contribué. Pep Guardiola, coach des Citizens, a été séduit par ses performances et a toujours misé sur lui lorsque l'enjeu était important.

Manuel Akanji (à droite) et Manchester City ont perdu le Community Shield face à Arsenal dimanche. Image: keystone

Un sacré concurrent pour Akanji et des avenirs flous

Amdouni et Akanji, qui ont tous deux connu l'étranger grâce à leur passage au FC Bâle, se retrouveront donc vendredi à Burnley. Amdouni doit maintenant montrer qu'il est à la hauteur de la somme déboursée par son nouveau club et qu'il est à l'aise en Premier League, ce championnat où le jeu est plus rapide et plus intense que partout ailleurs.

Akanji, quant à lui, n'a plus grand-chose à prouver, mais il a un nouveau concurrent en défense centrale: Josko Gvardiol, Croate de 21 ans. Son prix de transfert: environ 90 millions. Soit le défenseur le plus chère de l'Histoire. Pour Akanji, cela pourrait signifier davantage de matchs en tant que latéral. Le Zurichois a montré la saison dernière qu'il en est capable.

Fabian Schär (au duel à gauche) et Newcastle joueront la Ligue des champions cette saison. image: keystone

Outre Amdouni et Akanji, quatre autres Suisses sont actuellement sous contrat avec un club de Premier League. Le défenseur Fabian Schär jouera à nouveau un rôle important à Newcastle United après son excellent dernier exercice. C'est moins clair pour le milieu de terrain Remo Freuler à Nottingham Forest. L'arrière droit Kevin Mbabu est certes dans le contingent de Fulham, mais peut-être plus pour longtemps. Quant à l'attaquant Andi Zeqiri, il ne semble pas avoir d'avenir à Brighton.

L'un ou l'autre Suisse pourrait donc encore quitter l'Angleterre d'ici la fin de ce mercato (1er septembre). Mais d'autres pourraient y débarquer: Nico Elvedi (Gladbach) est depuis longtemps sur les tablettes de Wolverhampton tandis que Denis Zakaria (Juventus) intéresse West Ham.

