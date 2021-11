image: keystone/shutterstock

Faire le titre avec Sion? Un de vos 10 défis sur Football Manager 2022

Le jeu de gestion d'une équipe de football le plus populaire de la planète sera de retour officiellement le 9 novembre. En attendant, la version bêta est déjà disponible. Et il y a des challenges palpitants. On a sélectionné les dix meilleurs.

Chaque année, «Football Manager», est vendu à plus d'un million d'exemplaires à travers le monde. L'année passée, crise sanitaire aidant, ce sont même deux millions d'exemplaires qui ont trouvé preneurs. Un succès planétaire qui s'explique par le réalisme et les nombreuses fonctionnalités du jeu de simulation d'entraîneur de football.

On vous présente les dix challenges les plus excitants de l'édition 2022, en Suisse d'abord, puis à travers le monde, qui vous feront vivre de belles émotions derrière vos écrans.

Le titre de Super League avec le FC Sion 🏆

Un challenge plus que classique pour les amateurs romands de FM. Le club valaisan court après un titre de champion suisse depuis 1997. Depuis, le FC Sion s'est contenté de quelques Coupes de Suisse, remportées en forgeant sa légende. Jusqu'à la finale perdue de 2017 face au FC Bâle, les Sédunois avaient réalisé un incroyable 13 sur 13.

Avec un président généreux et un effectif de base déjà bien garni, vous aurez tout dans les mains pour bien démarrer votre partie. Il s'agira dans un premier temps de concurrencer Bâle et YB avant d'offrir le titre aux nombreux supporters valaisans qui ne rêvent que de ça (et d'une nouvelle épopée européenne, mais ça, ce sera dans un deuxième temps).

Offrir l'Europe à Lausanne (et à Ineos) 🇪🇺

Les dirigeants du Lausanne-Sport ne s'en cachent pas: leur objectif, c'est l'Europe. Reste à savoir laquelle: la Champions, l'Europa ou la Conference League?

Aux commandes de la jeune équipe vaudoise, vous aurez le poste parfait pour recruter des jeunes pépites du continent entier afin de les mettre en avant et réaliser des plus-values sur le marché des transferts. Cette stratégie assumée du club pourrait vous permettre de rejoindre rapidement la Conference puis l'Europa League avant de, pourquoi pas, amener l'hymne de la Ligue des champions à la Tuilière. On en frissonne déjà.

Amener Yverdon en Super League 🚀

Le club du Nord vaudois revient de loin après sa promotion l'été passé. De retour dans le football professionnel suisse, les «vert et blanc» évoluent dans une Challenge League très homogène cette saison. Votre objectif? La double promotion et le retour d'Yverdon, ville de football, au sommet du football suisse.

Même si le défi est de taille, l'effectif de base d'Yverdon (Zock, Koro Koné, Salvi et Hajrovic, entre autres) vous permettra de rapidement faire jeu égal avec les favoris du championnat comme Thoune ou Xamax. Les joueurs d'Uli Forte l'ont prouvé récemment sur le terrain contre Zurich en Coupe. A vous maintenant de le faire sur votre ordinateur.

Remettre l'AC Milan sur le toit de l'Europe 🌟

L'Associazione Calcio Milan, c'est 18 titres de champion d'Italie et 7 Ligue des champions, entre autres. Toutefois, les Rossoneri courent après leur glorieux passé depuis plusieurs années.

Dans l'ombre des ennemis éternels que sont la Juventus et l'Inter Milan, l'AC Milan est enfin de retour en Ligue des champions cette saison après sept ans d'absence. Plusieurs objectifs vous attendent: remporter la Série A (le dernier titre date de 2011, une éternité), se refaire un nom sur la scène européenne puis remporter une huitième Ligue des champions, afin de remettre l'AC Milan à sa juste place, parmi les grands d'Europe.

Faire renaître le «Super Depor» 🇪🇸

Si votre truc à vous, c'est plutôt l'Espagne, on a une super équipe pour vous: le Deportivo la Corogne. Au début des années 2000, le club galicien a vécu son âge d'or, remportant notamment son premier titre de champion d'Espagne.

Le club atteint même la demi-finale de la Ligue des champions en 2004, tombant face au FC Porto. Cette époque – celle des Jacques Songo'o, Juan Carlos Valerón, Roy Makaay, Diego Tristán, Djalminha, Fran, Mauro Silva, Donato, Noureddine Naybet ou encore José Francisco Molina – est bien loin à présent. La Corogne est tombé en deuxième division en 2018 puis en troisième division en 2020.

Alors, chaud à faire renaître le «Super Depor»?

Réussir l'impossible avec le Winchester FC de Dembélé 🇬🇧🇫🇷

C'est une séquence mythique de la Coupe du monde 2018 en Russie. Celle qui montre l'ailier français Ousmane Dembélé, ordinateur en main, dévoilant son nouveau projet de création de club sur Football Manager. Le Français affirme vouloir reprendre le club de Winchester, le faire monter en Premier League et lui insuffler une ambiance sud-américaine. Rien que ça.

En vrai, le défi est coriace. Le club basé dans le Hampshire, dans le sud-est de l'Angleterre, évolue en Southern League, le huitième échelon national. Il vous faudra donc au minimum sept saisons pour rejoindre la Premier League. Pour l'ambiance sud-américaine, on vous laisse trouver la formule magique. Good luck!

Redonner vie à l'AJ Auxerre de Guy Roux 👴

Qui dit football et nostalgie dit forcément AJ Auxerre et Guy Roux. Entre 1995 et 2005, le club de l'Yonne (centre de la France), va vivre ses plus belles heures. En allant jusqu'à remporter un championnat en 1996 et quatre Coupes de France.

On se souvient surtout de la très belle génération du début des années 2000 emmenée par des joueurs comme Djibril Cissé et Philippe Mexès. On peut également penser au Valaisan Stéphane Grichting. Le tout, bien évidemment, orchestré par le légendaire Guy Roux (44 ans sur le banc du club!).

Depuis, le club est tombé en Ligue 2 en 2012. Pire, il frôle plus souvent la relégation en National que le retour en Ligue 1 ces dernières saisons. À vous d'inverser la tendance grâce notamment à l'excellent centre de formation de l'AJA.

Retrouver la Bundesliga avec Hambourg ⚓

Voici un autre mastodonte du football européen qui dort et qui n'attend que vous. Le Hambourg SV évolue en Bundesliga 2 depuis 2018, une première dans l'histoire de ce club vieux de 134 ans.

Depuis sa relégation, Hambourg est à chaque fois proche d'un retour en Bundesliga mais finit toujours par échouer. Dans l'une des plus grandes villes d'Allemagne et dans l'un des plus grands clubs du pays (6 titres de champion et une Ligue des champions au palmarès quand même), votre objectif premier sera bien évidemment d'offrir aux plus de 50'000 spectateurs de moyenne du club un retour en Bundesliga. Avant de reconquérir l'Europe, depuis le magnifique Port d'Hambourg.

Vous ne voudriez quand même pas décevoir ce merveilleux public? IMAGE: KEYSTONE

Faire tomber les trois grands au Portugal 🇵🇹

Le championnat portugais est communément connu comme le cinquième d'Europe, luttant avec le français chaque année pour lui arracher la quatrième place. Toutefois, le pays du fado possède une particularité bien à lui dans son football: depuis 1934, les trois grands clubs du pays (Benfica, Sporting et Porto) ont remporté la quasi-totalité des championnats. Seuls Belenenses (en 1946) et Boavista (en 2001) ont inscrit leur nom au palmarès du football portugais.

Votre mission: faire tomber cette suprématie en prenant les rênes de l'un des outsiders du championnat lusitanien ⤵️

SC Braga: principal outsider, souvent considéré comme le quatrième grand, joue régulièrement l'Europe et possède un budget intéressant.

principal outsider, souvent considéré comme le quatrième grand, joue régulièrement l'Europe et possède un budget intéressant. Vitória Guimarães SC: le club le plus populaire du pays excepté les trois grands, possède un magnifique public et un très joli stade et surtout Ricardo Quaresma.

le club le plus populaire du pays excepté les trois grands, possède un magnifique public et un très joli stade et surtout Ricardo Quaresma. CS Maritimo: le club de Madère, autoproclamé «le plus grand des Iles», possède un bijou de stade avec vue sur l'océan Atlantique. Le cadre parfait pour réaliser un exploit que même Cristiano Ronaldo n'oserait imaginer: ramener le titre à Madère.

Gagner la Coupe du monde avec les Etats-Unis 🌎

Les «States» accueilleront la Coupe du monde en 2026, avec le Canada et le Mexique. Un tournoi qui regroupera 48 nations pour la première fois. Si l'on passe les questions traditionnelles autour de ces révolutions du football menées par la FIFA, cette compétition sera le rendez-vous parfait pour réaliser une autre grande première: mener les Etats-Unis au titre mondial.

Décrits depuis plusieurs années comme une nation émergente du football, les USA possèdent déjà à l'heure actuelle une génération capable de faire trembler les plus grands avec notamment Pulisic (Chelsea), McKennie (Juventus), Dest (FC Barcelone), Reyna (Dortmund), Weah (Lille) ou encore de la Fuente (OM).

Ces jeunes joueurs arriveront tous à maturité en 2026. En parallèle, vous pourrez entraîner une équipe de MLS pour développer d'autres talents et ainsi former l'équipe parfaite pour le Mondial. Make America World Champion!

«Head up Christian Pulisic, we're gonna win the World Cup!», diraient les fans des USA. Image: keystone