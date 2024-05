Le buteur nigérian est reparti avec le ballon du match et une jolie médaille. Image: EPA

Cinq choses à savoir sur la nouvelle attraction du foot mondial

Tout le monde ne parle que d'Ademola Lookman depuis qu'il a claqué un superbe triplé en finale de la Ligue Europa, mercredi lors de la victoire de l'Atalanta Bergame contre le Bayer Leverkusen (3-0). Présentation.

Il a marqué l'histoire

Ademola Lookman est devenu mercredi le premier footballeur à inscrire un triplé en finale de Coupe d'Europe depuis un certain Jupp Heynckes il y a presque 50 ans.

L'international allemand avait réussi cet exploit en 1975 avec le Borussia Mönchengladbach, lors de la victoire 5-1 face à Twente en finale retour de la Coupe UEFA.

Il a eu la note maximale dans L'Equipe

Le quotidien français note chaque joueur après les matchs, et il n'est pas du genre à distribuer les bons points gratuitement. L'Equipe n'avait jusque-là attribué la note de 10 sur 10 qu'à 16 reprises seulement. Lookman ne pouvait pas y échapper et il a donc lui aussi obtenu la mention maximale pour sa prestation grandiose en finale de la Ligue Europa.

Image: AP

À l'inverse, Granit Xhaka a obtenu la pire note avec un 2 sur 10 et ce commentaire peu flatteur du journaliste:

«Le milieu a été très fragile et a incarné les difficultés du Bayer. Imprécis avec le ballon, il a mis en danger son équipe et s'est montré trop passif sur l'action du 2e but, quand Lookman lui a infligé un petit pont avant de frapper (26e). Enormément de mal à réagir.»

Il est resté modeste

Dans la langue de son pays, Ademola signifie «une couronne s'ajoute à ma richesse». Le Nigérian était destiné à briller et mercredi, il a pris toute la lumière de la Dublin Arena. Il a pourtant refusé de s'étendre sur sa propre performance après la partie, préférant souligner les vertus du collectif bergamasque. «On l'a fait tous ensemble, a-t-il insisté au micro de Sky Sport. On a écrit l'histoire, le trophée rentre avec nous à Bergame. C'est incroyable. La saison dernière avait déjà été une grande saison et là, on a réussi à remporter un titre avec le Mister (réd: Gian Piero Gasperini): c'est fantastique, on va fêter ça.»

Sa valeur marchande va exploser

L'attaquant de 26 ans possède un contrat jusqu'en 2026 avec l'Atalanta Bergame. Plusieurs clubs le suivaient de près, comme la Juventus ou l'Atlético Madrid, mais nul doute que d'autres candidats seront bientôt sur les rangs pour recruter la pépite. Il faut aussi s'attendre à ce que la valeur marchande du joueur prenne l'ascenseur; elle est pour le moment estimée à 30 millions d'euros par le site de référence Transfermarkt.

Il est devenu un héros sur le tard

La trajectoire du buteur, né de parents nigérians en 1997 dans la banlieue sud de Londres, a été plutôt irrégulière. Repéré par Charlton lors d'un match de quartier alors qu'il n'a que 17 ans, Lookman n'a pas répondu aux promesses placées en lui, que ce soit à Everton, Leipzig, Fulham ou Leicester. Ce n'est qu'en 2022, lorsqu'il a rejoint les rangs de l'Atalanta, que le talent de l'ailier gauche s'est enfin pleinement exprimé. Ses performances en sélection nationale (il a opté pour le Nigeria plutôt que l'Angleterre) ont eux aussi suivi la tendance observée en club: Lookman a été l'un des meilleurs de son équipe lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations (3 buts, 1 passe décisive). L'avenir lui appartient.