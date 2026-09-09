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L’Albanie veut chiper le Fribourgeois Lutfi Dalipi à la Suisse

Lutfi Dalipi (FCV) bejubelt sein Tor zum 1-0 im Fussball Super League Spiel zwischen dem FC Vaduz (FCV) und dem FC Lausanne-Sport (LS), am Samstag, 5. September 2026, im Rheinpark Stadion in Vaduz. (K ...
Lutfi Dalipi sous ses nouvelles couleurs du FC Vaduz.image: Keystone

L’Albanie veut chiper ce talent fribourgeois à la Suisse

Le Fribourgeois Lutfi Dalipi, international suisse M20, réalise un début de saison tonitruant avec Vaduz. De quoi attiser les convoitises de plusieurs sélections, dont l’Albanie, visiblement prête à le convoquer chez les A.
09.09.2026, 05:3109.09.2026, 05:31
Romuald Cachod

Promu en Super League au printemps dernier, le FC Vaduz réalise un début de saison convaincant. Les Liechtensteinois ont déjà remporté deux matchs, affichent la troisième meilleure attaque de la ligue avec seize buts et pointent à une encourageante 9e place au classement.

Lutfi Dalipi n'est pas étranger à cette dynamique positive en championnat. Le milieu de terrain fribourgeois, capable d'évoluer à plusieurs postes offensifs, notamment en dix ou sur l'aile gauche, s'est illustré lors de toutes les rencontres de son équipe, totalisant trois buts et sept passes décisives en à peine sept matchs. Il est directement impliqué dans dix des seize buts inscrits par Vaduz.

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Le footballeur romand a par ailleurs été déterminant lors des deux victoires du club liechtensteinois cette saison, la plus récente ayant été obtenue samedi contre le Lausanne-Sport. Il a à chaque fois marqué et délivré deux assists.

En tête du classement des passeurs

Avec de telles statistiques, Dalipi est de loin le meilleur passeur de la ligue, ses principaux poursuivants, Anto Grgić (Lugano), Asane Sow (Bâle) et Alvyn Sanches (YB), n'en ayant délivré que quatre. A cet excellent bilan comptable s'ajoute un but inscrit en qualifications de la Conference League.

Le début de saison du Glânois de 20 ans est d'autant plus impressionnant qu'il vient à peine de faire ses premiers pas chez les professionnels.

Lutfi Dalipi évoluait la saison dernière avec la réserve d'YB en Promotion League. S'il lui est certes arrivé d'être appelé en équipe première à partir de l'hiver, il n'est jamais entré en jeu avec les Bernois. Ce n'est que grâce à un prêt au FC Wil en toute fin d'exercice qu'il a enfin pu goûter au football professionnel, en Challenge League. Désormais, Young Boys a décidé de le prêter à Vaduz, un étage au-dessus, où il s'impose comme maître à jouer, fin dribbleur et excellent tireur lointain.

Lutfi Dalipi (FCV) in action, during the Super League soccer match of Swiss Championship between FC Sion, SIO, and Vaduz, FCV, at the Stade de Tourbillon in Sion, Switzerland, Sunday, August 9, 2026. ...
Lufti Dalipi lors de Sion-Vaduz.image: Keystone

L’embarras du choix

En dehors du football de clubs, Dalipi a été sélectionné avec la Suisse chez les M18 comme chez les M20. La prochaine étape doit donc le conduire chez les M21. Et ce, dès cet automne, sa convocation par le sélectionneur Alex Frei étant dans les tuyaux. Mais le Fribourgeois pourrait aussi décliner l'appel, sa carrière internationale pouvant visiblement s’écrire ailleurs, sans passer par la case espoirs.

Le Koha Ditore informe que Lutfi Dalipi peut se tourner vers quatre pays: la Suisse, où il est né, le Kosovo et l'Albanie en raison des origines de son père, ainsi que le Portugal pour celles de sa mère.

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Le principal quotidien en langue albanaise du Kosovo ajoute que l'équipe d'Albanie envisage déjà de le convoquer chez les A. «Lutfi Dalipi a été contacté par la Fédération albanaise de football pour intégrer l'équipe nationale A. La sélection suisse des moins de 21 ans, et plus précisément son entraîneur Alex Frei, le contactera également», a ainsi indiqué un proche du joueur au journal.

Dalipi, qui aurait aussi été approché par le Kosovo par le passé, n'aurait pas encore pris sa décision. «Il se concentre actuellement sur son club et annoncera son choix en temps voulu», a précisé la source.

Pour se laisser le temps de la réflexion tout en prenant encore du galon, Lutfi Dalipi aurait tout intérêt à poursuivre sa carrière avec les Rougets. Là, toutes les options resteraient ouvertes, puisqu'un choix ne devient définitif qu'après une première apparition au plus haut niveau international.

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