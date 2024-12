Murat Yakin et ses hommes sont fixés. Image: keystone

La Nati hérite d'un groupe redoutable aux éliminatoires du Mondial

Le tirage au sort des qualifications pour la Coupe du monde 2026 a eu lieu à Zurich ce vendredi et il n'a pas épargné l'équipe de Suisse.

La prochaine Coupe du monde, organisée conjointement par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, du 11 juin au 19 juillet 2026, est encore loin. Or nous venons d'avoir un aperçu de l'événement, à l'occasion du tirage au sort des éliminatoires de la zone Europe, au siège de la FIFA ce vendredi.

Compte tenu de ses mauvais résultats à l'automne, la Suisse avait semble-t-il plus de chances de figurer dans un groupe à cinq. Or elle a été placée au sein de la poule B, uniquement composée de quatre équipes. Eliminée en Ligue des nations, la Nati n'aura donc que six matchs officiels à disputer en 2025 (et peut d'ores et déjà se chercher des rencontres amicales pour les rassemblements de mars et juin). Ses adversaires durant les qualifications seront donc la Suède de l'inévitable Viktor Gyökeres, récemment promue en ligue B de la Ligue des nations, la Slovénie de Jan Oblak, huitième de finaliste de l'Euro 2024, et le Kosovo, une équipe bien connue des Suisses, qui plus est dangereuse et contre qui les hommes de Yakin ont concédé trois nuls depuis 2022.

Soit un tirage redoutable – la Suède et la Slovénie figurant parmi les nations les mieux positionnées de leur pot au classement FIFA – et un groupe homogène, dans lequel la Nati n'aura pas le droit à l'erreur.

Le premier de cette poule validera directement son ticket pour le Mondial 2026. Le deuxième, lui, disputera les barrages, en compagnie des onze autres seconds, et des quatre vainqueurs de groupe les mieux classés de la dernière Ligue des nations, pas encore qualifiés pour la Coupe du monde. Il y aura alors quatre voies composées de quatre équipes, soit deux demi-finales et une finale par voie, et un seul qualifié pour chaque segment.

Pour rappel, la Nati a participé à toutes les Coupes du monde depuis 2006, et s'est à chaque fois hissée en huitième de finale, à l'exception de 2010. Or sa qualification pour le tournoi nord-américain est loin d'être acquise, à la vue des derniers résultats en Ligue des nations et du tirage difficile du jour. Une élimination précoce serait toutefois une immense désillusion, surtout que le format élargi du Mondial permet désormais à 16 nations européennes de se qualifier, contre 13 par le passé.

(roc)