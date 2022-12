Lionel Messi désigné meilleur joueur du Mondial devant Kylian Mbappé

Murisier: «J'ai peur de me faire asseoir et endommager mon genou»

L'Argentine a aussi été récompensée dans deux autres catégories. Le meilleur gardien Emiliano Martinez, qui a notamment arrêté trois tirs au but pendant la compétition, et le meilleur jeune, le milieu de terrain Enzo Fernandez (21 ans), font aussi partie de l'équipe qui a gagné la Coupe du monde. (ats/afp)

Avec treize buts en quatre Coupes du monde, Messi, qui disputait vraisemblablement son dernier Mondial, est désormais le quatrième meilleur buteur de l'histoire du tournoi, à égalité avec le Français Just Fontaine.

Le septuple Ballon d'or, déjà meilleur joueur du Mondial 2014 (perdu 0-1 en finale contre l'Allemagne), a inscrit deux buts face à la France et sept sur l'ensemble de la compétition (dont quatre sur penalty), délivrant également trois passes décisives. Le joueur âgé de 35 ans est surtout devenu le premier à marquer en phase de groupes, en huitièmes de finale, en quarts, en demies et en finale d'une même édition.

