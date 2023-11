Au match aller le 19 juin dernier à Lucerne, Suisses et Roumains se sont quittés sur un nul 2-2. Image: KEYSTONE

Roumanie-Suisse: l'enjeu est grand pour la Nati

L'équipe de Suisse est déjà qualifiée pour l'Euro 2024 en Allemagne, mais son dernier match ce mardi face à la Roumanie à Bucarest (20h45) a un fort enjeu. Explications.

La Nati retrouve ce mardi soir (20h45) à Bucarest un stade qui lui a laissé d'excellents souvenirs. C'est en effet dans l'Arena Nationala qu'elle avait réalisé l'un de ses plus grands exploits le 28 juin 2021, en éliminant la France en 8e de finale de l'Euro.

Et même si elle a déjà validé son ticket pour le prochain championnat d'Europe du 14 juin au 14 juillet 2024 en Allemagne, notre équipe nationale disputera un match à fort enjeu dans la capitale roumaine. La Nati compte deux points de retard sur la Roumanie, leader du groupe. Autrement dit: elle doit absolument s'imposer pour finir première.

Le classement du groupe image: txt

Et cette place, en plus d'être symbolique, a une conséquence très concrète: elle permettrait aux Helvètes de figurer dans le deuxième chapeau lors du tirage au sort de l'Euro le 2 décembre. Ils éviteraient ainsi plus facilement un «groupe de la mort». Mais s'ils font match nul ou perdent, ils termineraient deuxièmes du groupe et seraient très vraisemblablement reversés dans le chapeau 4, le plus faible... Ils pourraient ainsi se retrouver dans une poule redoutable avec par exemple la France, l'Italie et l'Ecosse.

Cet ultime rendez-vous revêt aussi une importance pour le sélectionneur Murat Yakin, actuellement très critiqué et dont une partie de la presse et des fans réclame le départ. En cas de défaite ou de performance sans panache, la séparation avec le Bâlois pourrait être actée.

La composition de la Nati

Pour cet ultime match, Murat Yakin a procédé à quelques changements dans son onze de départ. Parmi eux: la titularisation du Fribourgeois Yvon Mvogo dans la cage à la place de Yann Sommer. Un autre Fribourgeois, Michel Aebischer, est aligné au milieu du terrain. On notera aussi les titularisations des Romands Ulisses Garcia et Dan Ndoye.