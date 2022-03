La presse mondiale et Twitter encensent Karim Benzema après son triplé

«Oui, Benzema est plus que Cristiano. Il ne marquera pas autant de buts que lui. Mais il est plus madridista que le Portugais. Il n'a jamais demandé d'augmentation. Il n'a jamais demandé de renouvellement (ndlr: de contrat). On lui a donné plus de fil à retordre que n'importe qui d'autre, en le comparant à Higuaín, et il l'a supporté. Mourinho l'a traité de chat. Et il a continué. Aujourd'hui, il porte le brassard avec fierté et, à 34 ans, il fait la décision dans les qualifications historiques. Don Karim Benzema. Président d'honneur ou ce qu'il veut.»

Marca