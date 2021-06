Sport

Football

Euro 2020: L'Italie restera-t-elle invaincue ce soir contre l'Autriche?



image: keystone

Après 45 minutes, c'est 0-0 entre l'Italie et l'Autriche

Dominateurs, les Transalpins n'ont pas réussi à trouver la faille face à des Autrichiens solides et bien regroupés. C'est 0-0 à la pause.

On y est! Les premiers huitièmes de finale de l'Euro ont lieu ce samedi soir. En début de soirée, le Danemark a nettement battu le Pays de Galles 4-0 à Amsterdam et a validé son billet pour les quarts de finale. Le duel entre l'Italie et l'Autriche, au stade de Wembley à Londres, a commencé à 21h00. Le score est de 0-0 à la mi-temps.

Les Transalpins ont abordé cette partie avec une immense confiance: ils ont survolé leur groupe en remportant leurs trois matchs (3-0 contre la Turquie, 3-0 contre la Suisse et 1-0 contre le Portugal). Au total, la troupe de Roberto Mancini a gagné ses onze derniers matchs, sans encaisser le moindre but...

De leur côté, les Autrichiens peuvent aussi être fiers de leur parcours à l'Euro jusqu'à présent: ils ont terminé deuxième de leur poule derrière les Pays-Bas, avec deux victoires (face à la Macédoine du Nord 3-1 et contre l'Ukraine 1-0) et une défaite (contre les Pays-Bas 2-0)

Même s'il sait que la tâche de son équipe sera très difficile à Wembley face à l'Italie, le sélectionneur Franco Foda autrichien y croit:

«Quand on est en huitièmes, on veut aller en quarts. Nous sommes déterminés à aller à Munich. Même si les chances sont minces, on peut arriver à beaucoup de choses dans la vie dès lors qu'il y a la moindre petite chance»

Selon vous, qui se qualifiera pour les quarts de finale de l'Euro? Pays de Galles et Italie Pays de Galles et Autriche Danemark et Italie Danemark et Autriche

Les compositions d'Italie-Autriche Source: uefa.com

Programme du soir

Pays de Galles 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 - Danemark 🇩🇰, 18h00 à Amsterdam

Italie 🇮🇹 - Autriche 🇦🇹, 21h00 à Londres

Intempéries dans le canton de Neuchâtel 1 / 10 Intempéries dans le canton de Neuchâtel source: sda / laurent gillieron