La célébration de goal de Lamine Yamal veut dire beaucoup de ses origines. Image: keystone

Qui est Lamine Yamal, le plus jeune joueur à remporter l'Euro

Lamine Yamal (17 ans) est devenu ce dimanche le plus jeune footballeur à gagner un Euro. Le prodige fête ses buts avec un signe particulier, qui en dit beaucoup sur ses origines et son parcours. Portrait d'un ado déjà légendaire.

Son but somptueux contre la France en demi-finale mardi l'a révélé aux yeux du grand public. A 16 ans et 362 jours, Lamine Yamal est devenu le plus jeune joueur à marquer dans un Euro, effaçant le record détenu par le Suisse Johan Vonlanthen. Mais qui est cet adolescent dont la précocité étonne autant qu'elle fascine? Portrait de la pépite espagnole qui est promise à un avenir radieux.

Un talent précoce

«Dès le premier instant, nous avons vu qu'il était différent», raconte Inocente Díaz, coordinateur du club amateur La Torreta. Interviewé par le média Marca, Inocente Diaz se souvient d'un petit garçon de 3 ans et demi qui avait de très bonnes prédispositions en football.

«Nous l'avons monté de deux classes. C'est une pratique courante quand on voit que le gamin montre qu'il a envie de jouer» Inocente Díaz, coordinateur du club amateur La Torreta Marca

Lamine ne ressemblait pas à ses petits camarades, son enthousiasme débordant et ses facultés techniques hors normes ont très vite suscité l'émerveillement du club.👇🏽

Lamine (deuxième rang, deuxième depuis la droite) et son équipe du FC La Torreta en 2011. Il avait 4 ans. C.F.La Torreta

Lamine ne restera que quatre années au club de La Torreta avant d'être repéré par le grand Barça et intégré, à sept ans, à La Masia, le centre de formation du club, sans avoir passé le moindre essai.

Surnommé le «mini Messi» par la presse espagnole, Lamine connaîtra à 15 ans l'honneur de jouer pour l'équipe première en Liga, devenant ainsi le plus jeune joueur dans l'histoire du FC Barcelone. Xavi, entraîneur du Barça de 2021 à 2024, ne tarit pas d'éloges sur le jeune Lamine:

«C'est un joueur différent, qui peut marquer une époque au Barça et dans le football mondial» Xavi, entraîneur du FC Barcelone entre 2021 et 2024 sport.es

Lamine Yamal dans ses œuvres au FC Barcelone. Image: www.imago-images.de

Un gamin sérieux

Starifié par le Barça à 15 ans, Lamine Yamal n'en reste pas moins un adolescent. Ainsi, au printemps 2023, lors d'un rassemblement U17 de la sélection espagnole, il commet «un acte d'indiscipline» avec deux coéquipiers. Il écopera d'une suspension pour le tour élite de l’Euro U17 du 17 mai au 2 juin et les Juvenil A du FC Barcelone l'ont aussi suspendu pour quatre matchs. Vivre son adolescence dans un des plus grands clubs du monde n'est pas une sinécure, alors le FC Barcelone l'a protégé et l'a fait suivre par un psychologue. Il a mûri à marche forcée, dira le magazine GQ.

«Je crois que je suis bien préparé psychologiquement» Lamine Yamal revistaGQ

Lamine Yamal avec à sa droite Sheila Ebana, sa maman, et à sa gauche Mounir Nasraoui, son père. facebook

Malgré cet écart, Lamine Yamal interpelle surtout par la maturité de son comportement. Au club de La Torreta, Inocente Díaz se souvient d'un petit garçon très travailleur et responsable. «Il était très réservé, très bien éduqué et sérieux. Il était aussi très facile à vivre et travaillait dur». Ce sérieux et cet esprit terre-à-terre, la pépite de la Roja le doit peut-être à ses origines et à son quartier de Rocafonda dans la ville de Mataro, à 30 km de Barcelone.

Rocafonda 304

A chaque fois que l'adolescent marque un but, il le célèbre en faisant des signes de la main représentant les chiffres 304, le code postal de ce quartier où il a grandi.

Lamine Yamal signe le nombre 304, le code postal de son quartier de Rocafonda. twitter

Ce quartier est l'un des plus pauvres de la ville, ainsi le succès d'un gamin de Rocafonda est une grande fierté pour ses habitants, en majorité des travailleurs immigrés. «Au moins, les enfants qui sont dans la rue toute la journée se disent: "Mon Dieu, il y a un moyen de s'en sortir"›», raconte une habitante dans les colonnes d'El Periodico. Né en Espagne, d'une mère équatoguinéenne et d'un père marocain, Lamine Yamal connaît les ruelles étroites de Rocafonda comme sa poche et y passait ses journées à jouer au foot avec les copains. Dans le bar préféré de son père, El Cordobés, le patron se laisse aller à quelques confidences dans El Periodico:

«Il est entré à La Masia quand il était très jeune. Ses parents ne pouvaient pas lui donner d'éducation parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Son père est allé voir le Barça et leur a dit: "Si vous voulez qu'il continue, vous devez lui donner une éducation."»

L'adolescent, qui poursuit ses cours du soir entre deux matchs à l'Euro 2024, est régulièrement interrogé sur ses origines étrangères par les médias espagnols. Il y a même été au centre d'un feuilleton entre la fédération marocaine de football, qui tentait de le sélectionner, et la fédération espagnole qui voulait s'assurer les services de son prodige. Durant cette période chahutée, le jeune espagnol a été la cible d'attaques racistes.👇🏽

«Tant que ce monsieur portera le maillot espagnol, j'arrêterai de soutenir l'équipe d'Espagne. Il n'est pas Espagnol et ne le sera jamais, qu'il parte avec les Marocains». twitter

Dans une interview diffusée par la fédération espagnole, l'ado assure qu'il n'a eu aucun doute sur son choix de représenter l'Espagne:

«J'ai toujours joué pour l'Espagne et j'ai toujours été clair à ce sujet, je veux gagner toutes les coupes avec la sélection» Lamine Yamal

C'est chose faite, ce dimanche 14 juillet 2024, le jeune homme d'à peine 17 ans a gagné son premier Euro avec l'équipe d'Espagne.