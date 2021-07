Sport

Tokyo 2020: Le football aux Jeux Olympiques, ça ressemble à quoi?



Le foot aux JO, ça ressemble à quoi?

Après l'Euro et la Copa America, les fans de football ont droit cet été à une troisième dose de football international. Demandez le programme!

Le format

Le football a toujours fait partie des Jeux olympiques. Avant la première Coupe du monde en 1930 en Uruguay, c'était même la seule compétition internationale. Réservé aux amateurs jusqu'en 1984, le tournoi olympique de football s'est depuis ouvert et fait office à présent de vitrine pour les jeunes talents mondiaux. En effet, les nations se présentent avec des joueurs de moins de 23 ans sur le terrain.

Depuis les JO d'Atlanta en 1996, les équipes peuvent même sélectionner trois joueurs de plus de 23 ans dans leur effectif ce qui donne l'occasion à des stars comme Ryan Giggs de participer à une grande compétition internationale, comme à Londres en 2012 avec l'équipe britannique.

Chez les femmes, par contre, aucune restriction d'âge n'est à signaler. Les fédérations peuvent sélectionner n’importe quelles joueuses, tant qu’elles respectent le critère de nationalité.

Les groupes

Pour se qualifier, les équipes masculines sont passées par divers tournois selon les régions du monde :

Euro M21 2019 (Allemagne, France, Espagne, Roumanie)

Tournoi pré-olympique de l'OFC (Nouvelle-Zélande)

Tournoi pré-olympique de la CONCACAF (Mexique et Honduras)

Coupe d'Afrique des M23 (Côte d'Ivoire, Egypte, Afrique du Sud)

Championnat d'Asie des M23 (Arabie Saoudite, Australie, Corée du Sud)

Tournoi pré-olympique de la COMNEBOL (Argentine et Brésil)

Pays organisateur (Japon)

Un cas de figure similaire chez les femmes, même si le tournoi féminin n'accueille que 12 équipes, contre 16 pour les hommes::

À noter que l'épreuve féminine a déjà débuté et qu'une polémique a aussitôt éclaté.

Les équipes

Une des particularités de ce tournoi, c'est qu'il est organisé par le CIO et non par la FIFA ou l'UEFA. Par conséquent, les dates du tournoi ne font pas partie du calendrier officiel FIFA. Cette spécificité n'est pas anodine car elle permet aux clubs professionnels de refuser de libérer leurs joueurs. De plus, dans un calendrier annuel déjà particulièrement rempli pour les footballeurs, certains clubs voient d'un mauvais oeil la participation de leurs éléments à un tournoi supplémentaire.

En 2016, le Portugal avait menacé d'envoyer une équipe composée d'amateurs pour le tournoi masculin. Cette année, c'est l'équipe de France qui a connu des difficultés pour composer son effectif. Le sélectionneur Sylvain Ripoll a essuyé passablement de refus de la part des clubs avant de trouver 24 joueurs disponibles. Un véritable casse-tête.

Les stars et les pépites à suivre

Même si les JO n'ont pas la même réputation que la Coupe du monde, plusieurs joueurs ont laissé leur emprunte à jamais dans le football mondial suite à leur victoire dans un tournoi olympique.

On pense notamment à Nwankwo Kanu avec le Nigeria en 1996, à Samuel Eto'o en 2000 avec le Cameroun, à Carlos Tevez en 2004 avec l'Argentine ou encore plus récemment Neymar avec le Brésil, à la maison, en 2016.

Qui sont donc les stars et les jeunes joueurs qui seront présents au Japon et qui peuvent marquer le tournoi cette année? Tour d'horizon.

Dans le groupe A, la France se présente en terre nippone avec un duo composé d'André-Pierre Gignac et de Florian Thauvin, libérés par leur club mexicain de Tigres. «Flotov» retrouvera par ailleurs son ancien coéquipier à l'OM, Hiroki Sakai qui défendra les couleurs du Japon en défense aux côtés d'un certain Maya Yoshida, le défenseur de la Sampdoria. On peut encore citer dans ce groupe l'éternel portier mexicain Guillermo Ochoa.

Il sera intéresssant de surveiller dans ce groupe quelques jeunes talents comme les Français Melvin Bard (OGC Nice) et Pierre Kalulu (Milan AC), les attaquants sud-africains Luther Singh et Lyle Foster (qui jouent les deux au Portugal, à Braga et à Guimaraes), la pépite japonaise du Real Madrid, actuellement prêtée à Getafe, Takefusa Kubo, ainsi que le Mexicain Diego Lainez, joueur du Betis Séville.

Dans le groupe B, les têtes les plus connues nous viennent de Nouvelle-Zélande avec les présences de Winston Reid (West Ham, 33 ans) et de Chris Wood, l'attaquant de Burnley de 29 ans. Les Néo-Zélandais affronteront un Honduras composé essentiellement de joueurs basés au pays, la Corée du Sud du talentueux joueur de Valence Lee Kang-In et la Roumanie qui se présente avec une équipe remaniée. La plupart des clubs roumains joue les qualifications aux compétitions européennes et ont refusé de libérer leurs meilleurs éléments. On suivra tout de même Andrei Chindris (FC Botosani), véritable roc dans la défense roumaine.

L'Argentine sera, elle, emmenée par Alexis Mac Allister (Brighton) et toute une ribambelle de jeunes talents évoluant au pays. On sera attentif au buteur du Spartak Moscou, Ezequiel Ponce, à la pointe de l'attaque de «l'Albiceleste». Les Sud-Américains devront se méfier dans ce groupe de l'Australie d'Harry Souttar (22 ans, Stoke City) et de l'Egypte, du buteur Ramadan Sobhi (24 ans, passé par la Premier League anglaise).

L'effectif le plus impressionnant de la compétition est certainement celui de l'Espagne. «La Roja» a en effet selectionné des joueurs tels qu'Unai Simon, Eric Garcia, Dani Cebellos, Pedri, Marco Asensio, Mikel Oyarzabal ou encore l'une des dernières révélations de l'Euro: Dani Olmo. Impressionnant.

Dans le dernier groupe, le D, on retrouve l'Allemagne qui a composé son équipe autour de celle qui vient de remporter le championnat d'Europe M21 en juin. Pour entourer ses jeunes talents, l'Allemagne a misé sur Max Kruse (32 ans, Union Berlin) et Maximilian Arnold (27 ans, VfL Wolfsburg).

«La Mannschaft» affrontera par ailleurs le Brésil dans ce groupe. Daniel Alves, 38 ans, sera la grande star de la «Seleçao» où l'on retrouve un ancien du championnat suisse, l'ex-sédunois Matheus Cunha. Avec Bruno Guimarães (OL), Richarlison (Everton) ou encore Gabriel Martinelli (Arsenal), le Brésil a largement de quoi aller au bout dans ce tournoi.

Attention également à la Côte d'Ivoire. «Les Eléphants» pourront compter sur l'expérience en défense d'Eric Bailly (Manchester United) et de Franck Kessié (Milan AC) à mi-terrain. La dernière équipe de ce groupe est l'Arabie Saoudite.

Chez les femmes, les principales stars du football féminin seront présentes à Tokyo. En voici quelques-unes :

🇨🇦 Christine Sinclair, Portland

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ellen White, Manchester City

🇯🇵 Saki Kumagai, Bayern Munich

🇧🇷 Marta, Orlando

🇳🇱 Lieke Martens, FC Barcelone

🇦🇺 Sam Kerr, Chelsea

🇺🇲 Alex Morgan, Orlando

🇺🇲 Megan Rapinoe, OL Reign

🇳🇿 Ali Riley, Orlando

🇸🇪 Kosovare Asslani, Real Madrid

Les stades

Sept stades de six villes japonaises accueilleront les matchs des deux tournois olympiques. Les compétitions, comme l'ensemble des JO, se dérouleront à huit-clos.

Tokyo, stade olympique : 60'000 places

Tokyo stadium : 50'000 places

Saitama stadium : 62'000 places

Yokohama international stadium : 72'000 places

Kashima stadium : 42'000 places

Sendai, Miyagi stadium : 48'000 places

Sapporo, Sapporo dome : 42'000 places

Les vainqueur depuis 1996

Chez les hommes

Rio 2016: Brésil

Londres 2012: Mexique

Pékin 2008: Argentine

Athènes 2004: Argentine

Sydney 2000: Cameroun

Atlanta 1996: Nigéria

Barcelone 1992: Espagne

Chez les femmes

Rio 2016: Allemagne

Londres 2012: États-Unis

Pékin 2008: États-Unis

Athènes 2004: États-Unis

Sydney 2000: Norvège

Atlanta 1996: États-Unis

