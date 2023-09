Le très bel hommage de Winterthour à deux fans vaudois

Le club alémanique a salué et félicité sur ses réseaux sociaux les deux seuls supporters du Stade Lausanne Ouchy qui ont fait le déplacement samedi.

On le sait, le SLO, promu pour la première fois de son histoire en Super League cet été, n'est pas l'équipe qui draine le plus de supporters lorsqu'elle se déplace à l'extérieur. Samedi d'ailleurs, pour le match de championnat à Winterthour, le club du sud de Lausanne n'a été encouragé que par deux fidèles spectateurs.

Ses adversaires pourraient se moquer et chambrer le SLO pour son manque de soutien, mais pas le FC Winterthour. Le club alémanique a même fait tout le contraire puisqu'il a décidé de féliciter les deux courageux visiteurs qui ont traversé une partie du pays pour suivre leur équipe, en sachant qu'ils seraient bien seuls dans la tribune visiteur.

Le FCW a même publié une photo du duo sur ses réseaux sociaux avec un très beau message.

Nous l'avons traduit en français:

«7500 (réd: le nombre de supporters à Winterthour pour ce match) contre 2: tous les clubs ne sont pas aussi riches que le FCW en termes de culture des supporters, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Nous tirons d'autant plus notre chapeau aux deux fans du SLO qui, samedi, ont défendu leur équipe, seuls mais avec ténacité, à la Schützenwiese (réd: le stade du FCW). Chapeau!»

La publication a été très appréciée par les internautes, puisqu'elle a reçu de nombreux likes et commentaires positifs. Le FC Stade Lausanne Ouchy a certes perdu ce jour-là (2-1), mais ses deux fans ont gagné le respect du club adverse et ça, c'est le plus beau cadeau que peuvent recevoir des supporters en déplacement. (jcz)