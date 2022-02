La Russie peut continuer à jouer, mais sous drapeau et terrain neutres

On l’appelait «La tomate volante» et finalement, on y a pris goût

On a imaginé des JO d'hiver dans la nuit noire, et ça cartonnerait!

La FIFA «a pris bonne note» de ces positions et a «engagé le dialogue» avec les fédérations concernées, dans le but de «trouver des solutions appropriées et acceptables».

La Suède et la République tchèque , qui pourraient aussi devoir défier les Russes quelques jours plus tard en finale de ces barrages, ont également prévu d'en faire de même , selon des communiqués de leurs fédérations.

Des micros sur les arbitres de foot? Bonne idée, mais risquée

La fédération française de football veut permettre aux téléspectateurs d'entendre les discussions entre les hommes en noir et les joueurs. L'idée séduit, mais beaucoup de choses changeraient sur un terrain, à commencer par le niveau de langage.

On est sans doute beaucoup, derrière notre télévision, à vouloir savoir ce qui se dit parfois entre l'arbitre et les joueurs. Cette envie pourrait bientôt devenir réalité pour ceux qui regardent le championnat de France. Et pour cause: la fédération française de football (FFF) a adressé très récemment une demande à l'International Football Association Board (IFAB) – le garant des règles – pour que les directeurs de jeu soient équipés de micros pendant les matchs.