Bonne nouvelle: Winsley Boteli veut jouer pour la Nati. image: Keystone

La Nati peut pousser un grand ouf de soulagement

Alors que la République démocratique du Congo cherchait à l’attirer, la pépite du FC Sion Winsley Boteli a exprimé ce mercredi son souhait de jouer chez les A avec la Suisse. Une excellente nouvelle pour la Nati.

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La question autour de l’avenir international du Genevois Winsley Boteli, qui illumine la Super League depuis le début de la saison, suscitait quelques inquiétudes en Suisse.

En cause: la volonté de la République démocratique du Congo de convaincre à tout prix le jeune attaquant de porter ses couleurs.

Mais Boteli a désormais rassuré, déclarant au Nouvelliste qu’il souhaitait jouer avec la Nati, lui qui a fait toutes ses classes dans les sélections suisses de jeunes.

«Pourquoi devrais-je changer alors que j’ai porté le maillot de la Suisse avec mes potes depuis mes premières sélections chez les jeunes? Je ne vois aucune raison de changer d’un coup de nationalité sportive. Il ne s’agit pas d’une décision, mais d’un choix naturel. J’ai commencé le foot en Suisse et j’y ai grandi.» Winsley Boteli auprès du Nouvelliste

En RDC, la nouvelle risque d’être dure à encaisser. Après avoir déjà raté Johan Manzambi, les Léopards, forts de leur excellente Coupe du monde, espéraient bien attirer Winsley Boteli dans leurs rangs.

D’après Blick, le sélectionneur national de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, était venu superviser le joueur lors du match de Sion à Amsterdam. Le président congolais et le ministre des sports souhaitaient également convier Boteli et sa famille en RDC afin de leur faire découvrir les installations de la sélection et de présenter au jeune avant-centre un projet sportif.

Au sujet de cet engouement suscité dans le pays de ses origines, Winsley Boteli a déclaré, toujours auprès du Nouvelliste: «Je suis aussi Congolais et je connais l’importance du foot dans ce pays. Ça m’a fait chaud au cœur de voir la présence de ses représentants. Je suis fier de cet intérêt».

Son choix désormais communiqué, l’attaquant du FC Sion attend avec impatience sa première convocation, qui devrait intervenir la semaine prochaine. «Je suis en contact avec les coachs. J’attends la sélection», a indiqué le joueur. Au vu de ses performances en ce début de saison, ce serait un véritable cataclysme si Yakin ne le sélectionnait pas pour le premier rassemblement depuis la Coupe du monde, et les matchs de Ligue des nations face à la Macédoine du nord, l’Ecosse et la Slovénie.



(roc)