Grosso ne sera resté que quelques semaines à la Fiorentina. Keystone

Cet ancien coach du FC Sion vit une nouvelle désillusion

Viré après trois journées de Serie A, Fabio Grosso a connu une nouvelle désillusion dans un parcours déjà marqué par plusieurs expériences écourtées.

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L’aventure de Fabio Grosso à la Fiorentina aura tourné court. Arrivé sur le banc du club toscan avec l’ambition d’effacer le cauchemar de la saison 2025/26, l’entraîneur italien a été limogé dimanche après seulement trois journées de Serie A, toutes conclues par une défaite. En cette année du centenaire, la Fiorentina a donc choisi de réagir sans attendre pour éviter de replonger dans une nouvelle saison galère.

«La Fiorentina annonce avoir relevé ce dimanche Fabio Grosso de ses fonctions d'entraîneur de son équipe première», a annoncé le club de Serie A dans un bref communiqué. L'ancien international italien, membre de l'équipe sacrée championne du monde en 2006, était arrivé à Florence début juin après un parcours de coach mouvementé.

Ses quatre premières expériences sur un banc de haut niveau avaient tourné court: à Bari (46 matchs) d’abord, puis à l’Hellas Vérone (36), à Brescia (3) et enfin à Sion, où il n’avait dirigé l’équipe que durant 25 rencontres. Fabio Grosso et le club valaisan s’étaient séparés en mars 2021 sur fond de mauvais résultats. Le FC Sion avait alors justifié sa décision par les prestations de l’équipe, qui suscitaient un «mécontentement général» en interne.

Fabio Grosso, 48 ans, avait ensuite rebondi à Frosinone, où il s’était installé dans la durée avec 86 matchs dirigés, avant de connaître une nouvelle expérience éphémère et mouvementée à l’Olympique Lyonnais, avec seulement sept rencontres sur le banc. Son passage à l’OL avait notamment été marqué par l’agression du bus lyonnais avant le match contre Marseille, en octobre 2023, lors de laquelle l’entraîneur italien avait été blessé au visage.

Revenu en Italie à l'été 2024, Grosso avait ensuite dirigé Sassuolo avec succès (1,73 point par match pendant 81 parties), ce qui lui avait ouvert les portes du vestiaire de la Fiorentina.



Au moment d’engager le natif de Rome, le 8 juin 2026, la Fiorentina avait présenté sa nomination comme le début d’un nouveau cycle, après une saison 2025/26 très difficile. Le discours du club tournait surtout autour de trois idées: reconstruire, retrouver de l’ambition et installer quelque chose de durable. La situation n'aura finalement tenu que quelques semaines.

(jcz/ats/afp)