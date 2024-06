Un fait de match cruel empêche la Croatie de sauver l'honneur

Xherdan Shaqiri: «Ce débat commence à me fatiguer...»

Le joueur de la Nati en a marre de devoir répondre à des questions sur sa forme physique.

«Je ne suis pas en vacances lorsque je rejoins l’équipe de Suisse. Si je suis titulaire, je serai prêt à jouer les 90, 95 minutes d’un match, explique-t-il devant la presse. On lit et on entend beaucoup de choses sur ce sujet. Mais pour moi, il n’a pas lieu d’être. Il n’y a aucun problème. Comme il n’y a aucun problème dans ma relation avec l’entraîneur. Elle est ouverte et transparente.»