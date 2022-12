La joie moqueuse de l'Argentine après sa victoire contre les Pays-Bas, vendredi en quart de finale de la Coupe du monde. Image: AP

Cette image, terrible pour les Argentins, ne dit pas toute la vérité

Une photo montrant l'Albiceleste se moquer de Néerlandais abattus, juste après leur défaite aux tirs au but en quart de finale , a fait le tour du web ce week-end. Beaucoup ont critiqué l'attitude des coéquipiers de Lionel Messi. Mais sait-on ce qu'il s'est passé juste avant? Voici toute l'histoire.

Vendredi soir, au Lusail stadium. Le très contesté M. Antonio Mateu Lahoz (il a été noté 2/10 dans L'Equipe le lendemain) vient de siffler la fin du match après le tir au but victorieux réussi par Lautaro Martinez, héros de son pays après un début de tournoi pourtant décevant. Les joueurs argentins sont fous de joie. Ils sont passés tout près d'une élimination après avoir pourtant mené 2-0 dans le temps règlementaire. Mais au lieu de se précipiter sur Martinez et leur gardien pour fêter la qualification pour les demi-finales du Mondial, ils préfèrent chambrer leurs adversaires.

L'image de la célébration a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, suscitant des réactions outrées. Beaucoup ont critiqué l'attitude de l'Albiceleste, estimant qu'ils n'avaient pas été dignes dans la victoire.

Mais sait-on ce qu'il s'est passé juste avant? Les Néerlandais, même battus après un match héroïque, n'avaient-ils rien à se reprocher? On a regardé encore les instants qui ont précédé la réussite de Lautaro Martinez. Et on a mieux compris la réaction argentine.

Lorsque le joueur de l'Inter Milan s'en va au point de penalty pour tenter sa chance, il sait que s'il marque, il qualifie son pays. Les «Oranje» le savent aussi. Alors ils cherchent à le déstabiliser. Plusieurs Néerlandais (4 en tout) s'approchent de lui alors qu'il est dans sa bulle, sur le chemin qui le mène face au gardien adverse, afin de lui dire quelques gentillesses.

Voyant cela, l'arbitre se précipite pour intervenir, de peur que la situation ne dégénère. C'est encore plus frappant sur la vidéo:

Une fois arrivé face au but, le tireur argentin doit encore patienter plusieurs secondes avant d'avoir le ballon. C'est le gardien adverse qui lui l'amène en l'intimidant, une scène classique dans ce type d'exercice, surtout lorsque le tir au but peut être décisif. Une fois encore, les images sont frappantes:

Mais Lautaro Martinez en a vu d'autres. Il a suffisamment d'expérience (45 sélections) pour résister à ce genre de situation et marquer le but de la victoire.

En demi-finale, l'Argentine affrontera la Croatie, mardi à 20h.

