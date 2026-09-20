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La Nati prend une décision inhabituelle pour s'entraîner

Switzerland&#039;s head coach Murat Yakin reads his notes during a training session one day ahead of the World Cup round of 16 match between Switzerland and Colombia at the National Soccer Development ...
Murat Yakin lors d'une séance d'entraînement pendant le Mondial 2026.Keystone

La Nati prend une décision inhabituelle pour s'entraîner

L'équipe de Suisse, qui se retrouve ce lundi pour la première fois depuis son Mondial historique, a décidé de quitter le pays pour se préparer.
20.09.2026, 18:5820.09.2026, 18:58
Sebastian Wendel

Quand elle choisit un lieu pour s'entraîner, la Nati veille à ce que plusieurs critères soient réunis: il faut au moins deux terrains en gazon naturel impeccables, côte à côte, ainsi qu’un hôtel situé sur le même site ou à proximité immédiate. Celui-ci doit pouvoir offrir un restaurant, des chambres, une salle de conférence et toutes les infrastructures nécessaires à la récupération. C’est ce niveau de confort auquel les meilleurs footballeurs suisses sont habitués dans leurs clubs des grands championnats européens.

Dès lors, lorsqu’ils rejoignent la sélection et doivent s’entraîner sur une pelouse bosselée ou dans des conditions moins adaptées, la frustration peut vite monter. Ce fut notamment le cas à l’automne 2023, lorsque le capitaine Granit Xhaka avait clairement fait passer le message:

«Nous, les joueurs, réclamons de meilleurs terrains. Nos conditions d’entraînement sont insuffisantes»

Sur le plan sportif, la Suisse a définitivement rejoint le cercle élargi des meilleures nations mondiales après sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Mais en matière d’infrastructures, elle accuse encore du retard. Parmi les huit quarts-de-finalistes du Mondial, seule la Norvège, comme la Suisse, ne dispose pas d’un centre national de performance où toutes les sélections féminines et masculines, des M15 jusqu’à l’équipe A, peuvent loger et s’entraîner lors des rassemblements.

La Fédération suisse de football (ASF) a pris au sérieux les critiques formulées par Xhaka il y a trois ans et a lancé son projet de «centre de performance». Celui-ci doit voir le jour à Thoune et être financé conjointement par l’ASF et les pouvoirs publics. Mais son ouverture n’est pas prévue avant 2030 au plus tôt.

D’ici là, il faut composer avec les infrastructures existantes. Et les possibilités sont limitées. Selon des sources proches de l’ASF, seuls Saint-Gall, Bâle, Lucerne et Lugano offrent à la fois deux terrains en gazon naturel côte à côte et, à proximité immédiate, un hôtel capable d’accueillir la délégation d’environ 60 personnes composée des joueurs, entraîneurs, membres du staff et dirigeants. Or aucun de ces quatre sites n’est disponible pour le rassemblement de lundi, qui précède les quatre rencontres de Ligue des nations face à la Macédoine du Nord à deux reprises, à l’Ecosse et à la Slovénie. La semaine prochaine, soit les terrains seront occupés par les clubs locaux de Super League, soit les hôtels afficheront complet.

Pour les mêmes raisons, la première solution de repli, l’hôtel «Luisenhöhe», situé en Forêt-Noire, près de la frontière suisse, a elle aussi dû être abandonnée. Où aller pour pouvoir travailler durant les cinq jours d’entraînement précédant le coup d’envoi de la Ligue des nations, tout en répondant aux exigences des joueurs et du staff? Le sélectionneur Murat Yakin explique:

«La priorité reste toujours la Suisse. Mais nous connaissons les difficultés liées aux hôtels et aux possibilités d’entraînement, surtout en automne. Nous avons profité du fait que notre premier match se joue en Macédoine du Nord pour trouver un endroit offrant des conditions d’entraînement optimales.»

La solution s’appelle Belek, célèbre station balnéaire de la Riviera turque. Un nom bien connu dans le milieu du football puisque de nombreux clubs suisses y organisent leur stage hivernal. Pour la Nati, ce sera en revanche une première lorsque Murat Yakin accueillera lundi ses joueurs à l’hôtel cinq étoiles «Kempinski».

Outre la qualité des infrastructures et la météo estivale, Belek présente un autre avantage: Skopje n’est qu’à un peu moins de deux heures de vol. C’est là que la Suisse affrontera la Macédoine du Nord le 26 septembre.P articularité de ce rassemblement: le deuxième des quatre matches se jouera lui aussi à l’extérieur, le 29 septembre à Glasgow contre l’Ecosse. Résultat, les internationaux suisses ne fouleront le sol helvétique que dix jours après le début du rassemblement.

Les deux rencontres à domicile se disputeront ensuite à Lucerne, face à la Slovénie le 3 octobre puis à la Macédoine du Nord le 6 octobre. Un calendrier si chargé qu’il ne laissera plus de place à un entraînement public, qui aurait permis aux joueurs d’aller à la rencontre des supporters dans une ambiance détendue.

Ces mêmes supporters, qui ont vibré à distance pendant la Coupe du monde cet été et auraient volontiers profité de l’occasion pour obtenir un autographe de Xhaka et consorts, devront donc encore patienter. Au moins jusqu’à la prochaine fenêtre internationale, en novembre. La Nati prévoit alors de reprendre ses quartiers en Suisse.

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