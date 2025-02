Cristiano Ronaldo fête ses 40 ans ce 5 février 2025. Image: keystone

Ronaldo, 40 ans, n’arrêtera pas avant d’avoir atteint cette barre mythique

Cristiano Ronaldo souffle ses 40 bougies ce mercredi 5 février. Il lui reste un grand objectif dans son hallucinante carrière.

Cristiano Ronaldo fête ses 40 ans ce mercredi 5 février. A cet âge, beaucoup de footballeurs ont déjà raccroché les crampons depuis longtemps. L'attaquant lusitanien, lui, continue de terroriser les gardiens adverses.

Ceux d'Arabie saoudite en particulier, un pays que «CR7» a rejoint en 2023, en signant à Al-Nassr. Cette saison, il a déjà inscrit 15 goals en 17 rencontres avec son club.

Même à 40 ans, «CR7» reste prolifique en Arabie saoudite. Image: keystone

D'ailleurs, selon le recensement officiel, Cristiano Ronaldo – qui a fait ses débuts pros en 2002 – est le meilleur buteur de l'Histoire (clubs et sélections nationales confondus).

En matchs officiels, il a inscrit 922 goals (statistique arrêtée à ce mercredi).

Sur le podium, il devance son grand rival Lionel Messi (856) et le Tchécoslovaque Josef Bican (805). Le cas Pelé est, lui, toujours matière à controverse: le Brésilien est crédité de 767 réussites, mais il s'était autoproclamé roi des buteurs avec plus de 1'000 goals en comptant des matchs non-officiels.

1'000 buts, c'est justement la prochaine barre symbolique que Cristiano Ronaldo peut franchir dans sa fantastique carrière. Il lui faut donc encore trouver 78 fois le chemin des filets.

Comme on connaît le Lusitanien, assoiffé de statistiques et de records, on peut facilement imaginer que pareil objectif est son carburant principal pour continuer à jouer. Et ce même s'il affirmait le contraire mi-novembre, après son doublé contre la Pologne en Ligue des nations:

«Les 1'000 buts, ça n'a aucune importance pour moi. Bien sûr, vous voulez toujours faire l'Histoire, mais je ne me concentre pas sur ce record pour le moment» Cristiano Ronaldo

Ce même jour, l'ex-du Real Madrid anticipait, dans des propos cités par RMC Sport:

«Je prépare ma retraite et elle arrivera dans un ou deux ans. Il faut profiter du moment présent et du football. (...) Je vais avoir 40 ans, il faut que je sois calme et que j'en profite.»

Deux ans, un laps de temps qui pourrait justement permettre à «CR7» d'atteindre ces 1'000 buts, sachant que l'attaquant d'Al-Nassr et du Portugal a planté 35 pions dans le championnat saoudien 2023-2024 et 7 avec la Seleçao en 2024.

S'il y parvient, aucun doute que les plus grands amoureux de Lionel Messi, son éternel concurrent, décortiqueront toutes les vidéos de ses réussites pour tenter de trouver au moins un goal qui a, en fait, été marqué par un coéquipier (la fameuse petite déviation) ou qui s'avérait être un auto-goal...