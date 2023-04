Les ultras de Charleroi sont accusés d'avoir lancé des rats morts sur les fans du Standard de Liège. image: keystone/shutterstock

Des ultras belges accusés d’un acte répugnant par leurs rivaux

Les ultras de Charleroi auraient lancé des rats morts sur les fans du Standard de Liège, vendredi soir lors d’un match de foot en Belgique.

Plus de «Sport»

On savait que les ultras pouvaient parfois aller très loin dans la confrontation avec leurs rivaux. Mais ceux de Charleroi ont apparemment franchi une nouvelle étape vendredi soir.

Les fans du Standard de Liège les accusent de leur avoir balancé dessus des… rats morts depuis le secteur visiteur. Des accusations relayées sur les réseaux sociaux:

«Des "supporters" de Charleroi ont balancé des rats morts en direction de la T2. On ne parle pas d’un ou deux rats, mais facilement d’une dizaine. On espère que la Pro League va agir, que notre club va porter plainte et que les associations d’animaux vont s’en mêler» Des fans du Standard de Liège sur les réseaux sociaux

Déguisements et insultes

Ces rats ont été peints en rouge, la couleur du Standard de Liège. Et on a de bonnes raisons de penser que cet acte a effectivement été commis par des fans de Charleroi: durant toute la semaine, ils ont fait une fixette sur ces rongeurs en insultant plusieurs fois les supporters liégeois de «rats» sur les réseaux sociaux, comme le relate la RTBF.

Et même le jour du match, les ultras carolos ont revêtu des déguisements de dératisateurs dans leur parcage et y ont déployé une banderole on ne peut plus explicite: «Dératistion». Ils ont aussi entonné un chant à destination des adversaires, assimilant ceux-ci à des nuisibles:

«Dans la boue, y a des rats, ils sont partout les rats, ce sont les Liégeois» Le chant des ultras de Charleroi

Un exemple de publication des ultras de Charleroi image: instagram

Sur le terrain par contre, Charleroi n’a pas vraiment joué au chat et à la souris. Les «noir et blanc» ont perdu ce derby wallon 3-1 en encaissant rapidement l’ouverture du score (14e minute).

Ce succès rapproche le Standard (5e) d’une qualification en play-offs. Charleroi (8e), lui, devra lutter jusqu’au bout pour son ticket. D’autant plus que les «Zèbres» pourraient avoir quelques soucis extrasportifs avec la ligue après cet événement. (yog)