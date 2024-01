A peine arrivé à Marseille qu'Ulisses Garcia est déjà passé au shooting. image: OM_Officiel

En filant à l'OM, Ulisses Garcia prend un énorme risque

Le désormais ex-défenseur d'YB s'est engagé mardi avec l'Olympique de Marseille. Une décision osée à quelques mois de l'Euro.

Ulisses Garcia est officiellement Marseillais. Selon le quotidien L'Équipe, il a paraphé mardi un contrat de quatre ans et demi, le montant du transfert étant estimé à plus de trois millions d’euros. L'OM s'offre ainsi le meilleur latéral gauche de Super League. Un défenseur résolument tourné vers l'avant, pour preuve les nombreux centres qu'il distillait avec YB et ce total de 40 passes décisives en un peu plus de cinq saisons à Berne. Des statistiques tout de même à nuancer, tant Young Boys domine en Suisse et s'installe dans le camp adverse.

En s'attachant les services du Genevois, l'Olympique de Marseille a parfaitement anticipé le départ mercredi de Renan Lodi, évoluant au même poste. Peu convaincant depuis son arrivée en juillet dernier en provenance de l'Atlético Madrid, le Brésilien néanmoins titulaire s'en est allé à Al-Hilal, le club de Neymar. Le transfert, évalué à 23 millions d'euros, ne pouvait pas se refuser, bien qu'un tiers du montant soit destiné aux Colchoneros, toujours selon L'Équipe.

Le club phocéen semble avoir réalisé deux belles opérations coup sur coup, mais ne croyons pas qu'Ulisses Garcia débarque sur le Vieux Port en remplacement de Renan Lodi. Avant même le départ surprise du Brésilien, les dirigeants marseillais souhaitaient lui trouver une doublure cet hiver, ce qu'ils semblent être parvenus à faire avec le Suisse.

Ils n'en ont donc pas terminé au poste d'arrière gauche, et si l'OM s'est fait devancer par Sassuolo dans la quête de Josh Doig, en poste au Hellas Vérone, un autre nom continue de circuler: celui d'Adrien Truffert. Le Rennais souhaite rejoindre la Canebière, problème, son club ne compte pas s'en séparer, à moins d'une offre conséquente. 25 millions d'euros, que Marseille n'est semble pas en mesure de verser. Les discussions ne sont toutefois pas terminées, d'autant que les deux équipes se rencontrent dimanche en Coupe de France. Selon le quotidien local La Provence, les dirigeants marseillais plancheraient aussi sur d'autres profils à ce poste.

Un vrai risque avant l'Euro

Quitter YB et la Super League pour Marseille et la Ligue 1, c'est évidemment un nouveau palier franchi dans la carrière d'Ulisses Garcia, qui ne cherche qu'à progresser. Mais à 28 ans, ne valait-il pas mieux être titulaire indiscutable à Berne plutôt que second couteau à Marseille? La question mérite d'être posée, surtout lorsque l'on pense à Fabian Rieder, qui peine à trouver du temps de jeu cette saison à Rennes, encore plus depuis le retour de Julien Stéphan au poste d'entraîneur.

Pour l'heure, Garcia est le seul arrière gauche de métier de l'effectif olympien. Si aucune nouvelle recrue ne rejoint la Commanderie d'ici la fin du mercato, il ferait une belle opération, étant probablement amené à intégrer le onze titulaire. Mais ce scénario reste difficile à concevoir.

Au cas où un joueur plus confirmé débarquerait, il aurait probablement sa chance, peut-être même pourrait-il s'imposer. Toutefois, à Berne, Ulisses Garcia était assuré de jouer, et ce, tous les week-ends. Bien sûr, le niveau en Super League n'est pas comparable à la Ligue 1, par contre, Young Boys est toujours en lice sur la scène européenne. L'équipe affrontera le Sporting à deux reprises lors des barrages de la Ligue Europa, elle peut toujours rêver d'un parcours à la manière du FC Bâle la saison dernière (c'était à l'échelon inférieur, en Conference League).

Ulisses Garcia au duel avec Jeremy Doku (Manchester City) en Ligue des champions. Image: KEYSTONE

Pour Garcia, il aurait sans doute été préférable de s'exiler hors de Suisse l'été prochain, car n'oublions pas que l'Euro ponctuera cette saison. Toujours appelé par Murat Yakin en 2021, le Genevois a par la suite été boudé, après ce penalty concédé contre l'Italie lors des éliminatoires de la Coupe du monde.

Le latéral n'a retrouvé l'équipe nationale qu'en juin dernier, il a ensuite disputé trois des quatre dernières rencontres de la Nati. Derrière Ricardo Rodriguez, la place est grande ouverte: plusieurs joueurs la convoitent. Il est vrai que Garcia pourrait être du voyage en Allemagne. Encourageant, mais on le sait, pour espérer prendre part à une compétition d'une aussi grande ampleur, il vaut mieux enchaîner les matchs en club. Espérons donc pour lui qu'il ne se cantonnera pas au banc de touche ces six prochains mois dans la cité phocéenne.