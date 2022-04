Tirage au sort du Mondial au Qatar: la Suisse va savoir

Le sélectionneur suisse Murat Yakin a mis sa plus belle cravate.

Tirage au sort du Mondial: le Qatar aura le ballon le plus rapide de l'histoire

Suivez en direct le tirage au sort de la Coupe du monde au Qatar (du 21 novembre au 18 décembre). La Suisse connaîtra ses 3 adversaires de la phase de groupes.

«Le ballon sera le plus rapide de l'histoire»

L'organisation du Mondial annonce que le ballon officiel de la compétition sera «le plus rapide de l'histoire du football». On ne sait pas très bien ce que cela signifie, mais on imagine qu'il ne s'agit pas d'une très bonne nouvelle pour les gardiens. Ces derniers ont souvent besoin d'un temps d'adaptation conséquent pour maîtriser les trajectoires des sphères utilisées lors des grands tournois. Dire d'un ballon qu'il sera plus rapide que les autres a de quoi les inquiéter.

Qui porte le mieux la cravate rouge?

Murat Yakin Image: EPA KEYSTONE

Voici la mascotte du tournoi

Les réactions sont contrastées sur les réseaux sociaux. «C’est Messi dans les grands matches?», ironise un internaute, comparant le personnage à Casper le fantôme. «Le mouchoir des Français quand ils vont pas passer les poules», s'amuse un Belge. D'autres sont plus sérieux: «Pour ceux qui n'ont pas compris, ce fantôme symbolise les 6000 morts sur les chantiers des stades»

La cérémonie en bref

L'équipe de Suisse connaîtra ce vendredi ses trois adversaires de la phase de groupes de la Coupe du monde au Qatar. Elle affrontera une équipe du pot 1, une autre du pot 3 et une autre encore du pot 4. Le tirage au sort se tient dans le centre des conventions de Doha, capitale du Qatar, et débute à 18h (heure suisse).

L'ancien adjoint de la Nati a déjà procédé au tirage 😂

Michel Pont a joué le jeu pour watson: celui qui a toujours eu de la chance avec l'équipe de Suisse a prêté sa main innocente et dégoté 3 adversaires pour la Suisse, dont un vieil ami...

Qui va tirer?

Deux anciens vainqueurs de la Coupe du Monde, Cafu (Brésil) et Lothar Matthäus (Allemagne), feront équipe avec six autres assistants afin de procéder au tirage au sort, et ainsi lever le voile sur la composition des groupes. Ils seront rejoints par Adel Ahmed MalAllah (Qatar), Ali Daei (Iran), Bora Milutinović (Serbie/Mexique), Jay-Jay Okocha (Nigeria), Rabah Madjer (Algérie) et Tim Cahill (Australie).

La liste des stades

Image: Twitter

À Doha, la fin d'une époque

Ce tirage au sort est le dernier d'un Mondial à 32 équipes, un format qui existe depuis 1998. Dans quatre ans, lors de la Coupe du monde en Amérique du Nord (Mexique, Etats-Unis et Canada), 48 sélections nationales seront réparties dans 16 groupes de 3. Le match nul sera alors supprimé, et il y aura des 16es de finale.

Ruée sur les billets

Plus de 800 000 billets pour le Mondial au Qatar ont été achetés lors de la première phase de vente ouverte le 19 janvier. La FIFA précise que les dix pays les plus demandeurs (sont) le Qatar, les Etats-Unis, l’Angleterre, le Mexique, les Emirats arabes unis, l’Allemagne, l’Inde, le Brésil, l’Argentine et l’Arabie saoudite.